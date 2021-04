Photo: Vietjet Air Photo: Vietjet Air

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Vietjet propose une promotion spéciale pendant trois jours en or du 19 au 21 avril pour voler de haute qualité à travers le Vietnam avec près de 468.000 billets promotionnels au prix à partir de seulement 468.000 dongs avec taxes et frais compris pour célébrer des fêtes du 30 avril et du 1er mai.





En conséquence, les billets promotionnels sont disponibles à la vente des jours entiers avec la période du 20 avril 2021 au 31 décembre 2021 sur le site Web www.vietjetair.com, l'application mobile Vietjet Air et sur la page Facebook à l'adresse www.facebook.com/vietjetvietnam (section "Réservation").





En achetant des billets Eco pour voyager avec Vietjet à destination de Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Nha Trang, Phu Quoc, Da Nang, Quy Nhon, Da Lat, etc. à partir de maintenant jusqu'au 25 avril 2021, les clients recevront également une franchise bagage gratuite de 20 kg, à côté d'un bagage à main de 7 kg et de nombreux autres produits, des services préférentiels tels que 9 plats chauds frais et délicieux, des sièges vides spacieux, des souvenirs attrayants...

La compagnie aérienne recommande aux passagers voyageant pendant cette période de suivre les exigences obligatoires de la déclaration de l’état de santé sur le site https://tokhaiyte.vn, et de porter des masques durant le vol pour assurer une sécurité absolue pour eux-mêmes et la communauté. Tous les vols de Vietjet sont conformes aux normes de sécurité les plus élevées de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que de l'Association du transport aérien international (IATA) afin d’assurer la santé des passagers, de l'équipage et de la communauté.





Vietjet est membre à part entière de l’IATA et détient le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA. Vietjet a été nommée "Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019" et s'est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles en 2018 par le site web d'évaluation de la sécurité et des produits, http://AirlineRatings.com.





Cette compagnie aérienne a également été classée par le magazine Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en termes de financement et d’opérations en 2018. -VNA