Un avion de Vietjet. Photo: Vietjet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – En août, Vietjet propose des milliers de billets d'avion pour des vols internationaux à des prix attractifs à partir de 0 dông (taxes et frais non compris), tous les mercredis, jeudis et vendredis.

En particulier, du 2 au 4 août, le menu des vols à 0 dông de Vietjet vous invite à découvrir quelques-unes des destinations les plus populaires de cet été, que sont le Japon, l'Indonésie et Singapour, sur le site web www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air.

De 0h00 à 23h59 ce mercredi, jeudi et vendredi, vous pouvez chasser les billets à 0 dông sur les lignes Hanoï – Fukuoka/Nagoya, Ho Chi Minh-Ville – Bali/Jakarta, Hanoï – Bali, Da Nang – Singapour depuis le Vietnam, avec des horaires de vol flexibles du 10 août 2023 au 31 mars 2024.

Il est possible de déguster des sushis au Japon, de se bronzer dans le paradis touristique de Bali, de découvrir la capitale animée Jakarta ou d'explorer les cuisines Michelin de Singapour. Volez avec Vietjet dès maintenant pour vivre des voyages passionnants à bord d’un avion moderne, respectueux de l'environnement, avec des équipages de cabine professionnels, un menu riche en repas chauds et frais bio, mettant en vedette la culture culinaire de différents pays. Vous bénéficierez également d'une assurance Sky Care gratuite et cumulerez des points pour les programmes de fidélité SkyJoy.

Photo: Vietjet



Vietjet est membre à part entière de l'Association du transport aérien international (International Air Transport Association-IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).



En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé pour la sécurité avec 7 étoiles par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com et répertoriée comme l'une des 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en de nombreuses années consécutives. La compagnie aérienne a également été nommée meilleur transporteur à bas prix par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA