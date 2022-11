Photo: Vietjet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Pour accueillir la saison de fin d'année 2022, la compagnie aérienne low cost Vietjet propose une promotion spéciale avec des bagages enregistrés gratuits pour des passagers à bord des vols reliant le Vietnam et le Japon.

Concrètement, jusqu'au 20 décembre, tous les passagers voyageant sur les itinéraires de Vietjet reliant Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang à Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka (Japon) et précommandant des bagages enregistrés recevront une promotion sur les forfaits bagages jusqu'à 30kg pour un prix de 0 dong (appliqué selon les termes et conditions du programme).

Les passagers peuvent réserver facilement des billets sur le site Web www.vietjetair.com ou l'application mobile Vietjet Air avec des tarifs attractifs à partir de seulement 899.000 dongs par trajet (hors taxes et frais) pour profiter de nombreux choix d'itinéraires et d'horaires de vols flexibles avec des bagages enregistrés gratuits.

De plus, les passagers peuvent profiter de frais de paiement gratuits lors de la réservation de billets et du paiement via Vietjet SkyClub.

Vietjet offre à tous les passagers les meilleures expériences de voyage, de visite et d'affaires avec son réseau de nombreux vols par jour et des horaires pratiques, avec une flotte moderne, des équipages de cabine conviviaux et professionnels, des repas frais et chauds, des produits et services de soins de santé, des assurances voyage, de nouvelles installations d'hébergement, de nouvelles commodités et de nombreuses performances culturelles et artistiques uniques à 10.000 mètres d'altitude.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).

Récemment, Vietjet Air a reçu le prix "Value Airline of the Year" et a été élue parmi les 10 meilleures compagnies low-cost 2022 (Top 10 Best Low-cost Airlines) par AirlineRatings, le site web de renommée mondiale sur l'évaluation de la sécurité et des produits des compagnies aériennes.

Vietjet Air a été récompensée en raison de son vaste réseau de vols, de ses tarifs avantageux, de ses services diversifiés et complets, ainsi que de ses programmes publicitaires créatifs. -VNA