Photo: Vietjet

Hanoi, 6 août (VNA) - Selon les résultats d’affaires de Vietjet Air, au cours du premier semestre 2019, les recettes du transport aérien de cette compagnie aérienne ont atteint 20.148 milliards de dongs, en hausse de 22% et le bénéfice avant impôt de 1 563 milliards de dongs, soit une augmentation de 16% sur un an.

Vietjet a effectué 68.821 vols au cours du premier semestre de 2019, soit 45% du total des vols exploités par toutes les compagnies aériennes vietnamiennes, et transporté 13,5 millions de passagers dans tout le réseau.

Vietjet a maintenu sa position de leader du transport intérieur avec une part de marché de 44% au cours du 1er semestre de l’année.

Au cours du premier semestre de 2019, Vietjet a ouvert 9 nouvelles lignes internationales vers le Japon, Hong Kong, l’Indonésie, la Chine et 3 lignes aériennes domestiques, ce qui a permis d’en augmenter le nombre total à 120 lignes, dont 78 lignes internationales et 42 lignes intérieures.

Fidèle à l'esprit de sécurité, de bonheur, de prix abordable et de ponctualité, Vietjet crée avec fierté des expériences de vol mémorables pour les passagers d'un nouvel avion doté de sièges confortables, d'un choix de neuf délicieux repas chauds servis par des équipages de cabine agréables et conviviaux, des services complémentaires avant, pendant et après les vols.

Vietjet est la première compagnie aérienne vietnamienne à opérer en tant que nouvelle compagnie offrant des tarifs de billets flexibles et économiques ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes de ses clients. Elle fournit non seulement des services de transport, mais utilise également les dernières technologies de commerce électronique pour proposer divers produits et services aux consommateurs.



Vietjet est membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA. Vietjet a été nommée "Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019" et s'est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles en 2018 par le site web d'évaluation de la sécurité et des produits, http://AirlineRatings.com. Cette compagnie aérienne a également été classée par le magazine Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en termes de financement et d’opérations en 2018.



Pour l’heure, Vietjet exploite environ 400 vols quotidiens, transportant plus de 80 millions de passagers, avec 116 liaisons desservant le Vietnam et des destinations internationales telles que Japon, Hong Kong (Chine), Singapour, République de Corée, Taïwan (Chine), Chine, Thaïlande, Myanmar, Malaisie et Cambodge. -VNA