Photo : Vietjet Air

Hanoï (VNA) - Le 12 décembre, Vietjet Air a organisé la cérémonie d'ouverture d'une ligne directe reliant la capitale vietnamienne Hanoï à la ville cambodgienne de Siem Reap L'événement s'est déroulé à Hanoï dans le cadre du Forum de promotion du commerce et de l’investissement Vietnam-Cambodge, en présence du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et de son homologue cambodgien Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, de dirigeants de différents ministères, organes et entreprises des deux pays.Le vol Hanoï - Siem Reap sera opérationnel à partir du 15 décembre 2023 avec une fréquence hebdomadaire de sept allers-retours et une durée de vol de 1 heure 45 minutes.Le Premier ministre cambodgien Hun Manet a apprécié l'ouverture par Vietjet de ce vol direct, espérant que la compagnie aérienne en ouvrirait davantage reliant le Vietnam et le Cambodge dans les temps à venir.Selon un représentant de Vietjet, cette ligne contribuera à faciliter et promouvoir la coopération en matière d'investissement et de tourisme, ainsi que les échanges culturels et éducatifs entre les deux pays voisins.Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA