Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Vietjet propose 16.688 billets promotionnels avec des tarifs à partir de zéro dông (taxe et frais non compris), sur les lignes reliant Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Phu Quôc aux villes indiennes de New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad et Bangalore.



Vietjet propose des billets à partir de zéro dong sur ses lignes vers cinq grandes villes indiennes. Photo: vietjetair.com

Les billets promotionnels sont disponibles à la vente du 19 au 21 juillet 2022 sur son site Web www.vietjetair.com et son application Vietjet Air. Ils sont réservés pour les vols du 15 août 2022 au 26 mars 2023 (à l’exception des jours fériés et des vacances du Têt).



Les clients pourront bientôt choisir le programme "Fly first - Pay later" (Voler d’abord - Payer plus tard) avec seulement 3 minutes d’enregistrement en ligne pour les liaisons internationales.



Vietjet a annoncé 11 nouvelles liaisons supplémentaires entre le Vietnam et l’Inde, ce qui en fait le plus grand transporteur opérant entre les deux pays en termes de capacité, avec un total de 17 destinations.



Les neuf nouvelles liaisons reliant Hanoi/ Hô Chi Minh Ville/ Dà Nang à Ahmedabad/ Hyderabad/ Bangalore seront opérationnelles à partir de septembre avec chacune quatre vols hebdomadaires. Deux autres nouvelles routes dont Dà Nang - Mumbai/New Delhi seront opérationnelles pour les fêtes de fin d’année.

Billets promotionnels pour 3 jours sur le site Web et l'application de Vietjet Air. Photo : Vietjetair.com

Vietjet exploite actuellement quatre liaisons reliant Hanoi/Hô Chi Minh-Ville à New Delhi/Mumbai avec chacune 3 à 4 vols par semaine. Les routes Phu Quôc - Mumbai/New Delhi seront mis en service les 8 et 9 septembre respectivement avec 3 à 4 vols par semaine.



Le réseau de vols directs de Vietjet comprenant jusqu’à 17 destinations offre aux passagers des opportunités de voyage plus pratiques et plus économiques. Les voyageurs peuvent désormais prendre les vols directs de cinq heures vers leurs destinations préférées au Vietnam et en Inde.

Les nouveaux vols directs de Vietjet permettront aux voyageurs indiens de visiter non seulement le Vietnam plus facilement et à moindre coût, mais également de se connecter à d’autres destinations d’Asie du Sud-Est telles que Bali, Singapour, Kuala Lumpur, Séoul, Busan, Tokyo, Osaka et Taipei, etc.



En mettant l’accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients. – VNA