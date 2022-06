Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La compagnie low-cost Vietjet Air a officiellement inauguré le 4 juin deux lignes directes reliant Ho Chi Minh-Ville et Hanoï au Vietnam à Mumbai - centre financier et économique et plus grande ville de l'Inde.

La cérémonie d'inauguration de ces deux lignes aériennes s'est tenue à l'aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai.

Le vice-président de Vietjet Air, Do Xuan Quang, a déclaré que ces deux lignes et la prochaine reliant Mumbai à Phu Quoc favoriseraient le développement des relations entre les villes du Vietnam et Mumbai, a-t-il ajouté.

La cérémonie d'ouverture. Photo: VNA

Les liaisons Hanoï/Ho Chi Minh-Ville - Mumbai seront exploitées respectivement avec trois et quatre vols aller-retour par semaine, puis la fréquence devrait augmenter dans un avenir proche pour répondre aux demandes des passagers.

A cette occasion, Vietjet Air propose 19.999 billets à partir de seulement 0 dongs par trajet, hors taxes et frais pour tous les itinéraires depuis et vers l'Inde pendant trois "jours en or"que sont les 7, 8 et 9 juin 2022. Ces vols seront effectués du 1er juillet au 31 décembre 2022, à l’exception des jours fériés et les vacances du Têt.

Les billets promotionnels sont disponibles à la vente du 7 juin à 12h00 au 9 juin 2022 sur le site web www.vietjetair.com, sur l’application mobile de Vietjet Air, sur la page Facebook officielle à l'adresse https://www.facebook.com/vietjetvietnam/, dans ses billetteries et agents officiels. -VNA