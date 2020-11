Il y aura quatre vols / semaine à partir du 1er novembre 2020 pour la ligne Hat Yai - Chiang Rai. Photos : Vietjet/CVN

Hanoï (VNA) - Thai Vietjet a célébré lundi 2 novembre son vol inaugural reliant Hat Yai, ville commerciale et touristique dans le Sud de la Thaïlande à Chiang Rai célèbre ville du Nord.



Les vols VZ408 et VZ409 ont été remplis de surprises pour les passagers, avec notamment un spectacle de danse animé "Fly for Love" (Vols par amour) et une tombola pour gagner des billets d'avion gratuits. Tous les passagers à bord de ces vols inauguraux ont également reçu de jolis souvenirs de la compagnie aérienne.



La compagnie effectue 4 vols par semaine sur cette ligne commerciale qui a débuté le 1er novembre 2020. La durée du vol est d'environ 2 heures 15 minutes. Le vol part de l'aéroport international de Hat Yai à 8 h 55 et arrive à l'aéroport de Chiang Rai Mae Fah Luang à 11h05 ; le vol retour décolle de Chiang Rai à 11h35 et arrive à Hat Yai à 13h05 (le tout en heure locale).



Pour offrir le meilleur du meilleur, en particulier à ceux qui emprunteront fréquemment cette ligne, la compagnie a lancé son Hat Yai Pass, un laissez-passer illimité sur les services intérieurs du transporteur à destination ou en provenance de Hat Yai, permettant donc de faire plus librement Bangkok - Hat Yai - Bangkok et Chiang Rai - Hat Yai - Chiang Rai. Le Pass Hat Yai sera échangeable pour réserver des billets plusieurs fois dans un délai de six mois du 16 novembre 2020 au 15 mai 2021 (sauf certains jours fériés). Il est en vente sur Skyfun.vietjetair.com au prix de 7200 THB (230 USD environ, hors TVA et suppléments pour les voyages).



Avec un réseau en expansion reliant de nombreuses destinations attrayantes à travers le pays du sourire, Vietjet offre plus de chances aux personnes et aux touristes en Thaïlande de voyager avec des tarifs abordables, des avions modernes tout en profitant de sièges confortables, d'équipages de cabine sympathiques, d'un choix entre neuf délicieux repas chauds et de nombreuses activités spéciales.



Tous les vols Vietjet sont conformes à toutes les normes suprêmes mondiales et aux recommandations des autorités, de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Association du transport aérien international (IATA) afin d'assurer la santé et la sécurité des passagers et des membres d'équipage.