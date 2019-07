L’agence d’aviation charter Vietjet publie son plan d’exploitation de six lignes aériennes aller-retour à Phu Quoc.

Kien Giang (VNA) – La conférence de promotion des investissements de la province de Kien Giang a eu lieu le 29 juillet dans la ville de Rach Gia, attirant près de 500 investisseurs vietnamiens et étrangers.

Dans le cadre de cette conférence, en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et de dirigeants de ministères et branches, l’agence d’aviation charter Vietjet a publié son plan d’exploitation de six lignes aériennes aller-retour à Phu Quoc (Phu Quoc-Da Nang/Van Don/Chengdu (Chine)/Chongqing (Chine)/Hong Kong (Chine)/Incheon (République de Corée).

Vietjet envisage donc d'exploiter deux nouvelles lignes intérieures reliant des sites touristiques et destinations d'investissement attrayants: Phu Quoc - Da Nang et Phu Quoc - Van Don avec la fréquence de 7 vols par semaine à partir de la fin de cette année et du milieu de l’année prochaine.

Deux nouvelles liaisons internationales Phu Quoc - Chengdu (Chine), Phu Quoc - Chongqing (Chine) sera exploitées avec 3 vols aller-retour par semaine à partir de fin 2019.

Spécialement, les deux liaisons internationales en exploitation de Vietjet : Phu Quoc - Hong Kong (Chine), Phu Quoc - Incheon (Séoul, Corée du Sud) augmentera la fréquence à 6 vols/semaine et 14 vols/semaine respectivement à partir de l’hiver de cette année pour répondre aux demandes des clients.

Depuis le premier vol à destination de Phu Quoc en 2012, Vietjet a continuellement élargi son réseau de vols reliant Phu Quoc et de nombreuses villes et provinces du pays ainsi que d’autres pays de la région, dont la Chine, la Corée du Sud, l’Inde. Les vols de Vietjet sont devenus des ponts importants, ce qui a facilité le déplacement des résidents, des touristes et des investisseurs à Phu Quoc, contribuant ainsi au changement de l'économie locale.

Avec un potentiel économique et touristique exceptionnel, Phu Quoc et la province de Kien Giang devraient devenir un leader économique de la région du sud, une destination attrayante pour les touristes et les investisseurs, notamment lorsque le transport aérien devient plus pratique que jamais avec de nombreux nouveaux itinéraires qui seront exploités dans un proche avenir.

Lors de la conférence, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué la participation de Vietjet au développement économique de la province de Kien Giang. -VNA