Un avion de Vietjet décolle à l'aéroport international de Tan Son Nhat, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: Vietjetair.com



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Vietjet ouvrira début juillet deux lignes directes reliant la capitale Hanoï aux troisième et quatrième plus grandes villes japonaises, Nagoya et Fukuoka. La compagnie lancera également une ligne entre Bangkok (Thaïlande) et Fukuoka vers mi-juillet.

Plus précisément, depuis le 2 juillet, la compagnie à bas prix effectuera trois vols hebdomadaires au départ de Hanoï à destination de Fukuoka. La ligne Hanoï – Nagoya sera également exploitée à raison de quatre vols hebdomadaires à partir du 3 juillet.

Vietjet inaugurera sa première ligne Bangkok - Fukuoka à partir du 15 juillet à raison de trois vols hebdomadaires, tous les mardis, vendredis et dimanches.

A cette occasion, Vietjet propose des tarifs avantageux à partir de 384.000 ou 17 dollars (taxe et frais non inclus) pour un aller simple sur les liaisons entre Hanoï et Fukuoka/Nagoya. Pour la ligne Bangkok – Fukuoka, des tarifs super économiques à partir de 299 bahts (9 dollars) seront vendus du 16 au 20 mai 2022..

Le vice-directeur général de Vietjet, Nguyen Thanh Son, a indiqué que sa compagnie aérienne exploitait déjà cinq lignes directes entre le Vietnam et le Japon avant la pandémie, qui étaient chaleureusement accueillies par les voyageurs du monde entier. Les nouvelles liaisons entre Fukuoka, Nagoya et Hanoï, Bangkok confirment la reprise et l'expansion continue de Vietjet après la pandémie avec huit lignes directes reliant le Vietnam, la Thaïlande ou l'Asie du Sud-Est au Japon.

"J’espère que les nouvelles lignes offriront des destinations touristiques et des horaires de vol diversifiés aux coûts les plus abordables pour les voyageurs non seulement dans la région mais aussi dans le monde entier suite à l'assouplissement des restrictions de voyage après la pandémie", a-t-il dit.

Photo: Vietjetair.com



Le Japon est l'une des destinations préférées des voyageurs vietnamiens avec de beaux paysages et une culture unique héritée depuis des siècles, en particulier Fukuoka et Nagoya.

Le Vietnam est une destination en plein essor ces dernières années, attirant de plus en plus de voyageurs du monde entier et recevant régulièrement les éloges de principaux magazines de voyage mondiaux.

Plutôt, Vietjet a récemment repris de nombreuses routes qui relient de principaux centres culturels, économiques et politiques du Vietnam et du Japon, en utilisant des avions modernes avec de nombreux services et produits.

Les liaisons Hanoï/Ho Chi Minh-Ville - Tokyo (Narita) sont actuellement exploitées à raison d’un vol quotidien, les liaisons Hanoï/Ho Chi Minh-Ville – Osaka à raison de cinq vols hebdomadaires, et la fréquence passera à un vol quotidien pour chaque ligne à partir de la mi-juin.

La liaison Da Nang – Tokyo (Haneda) sera reprise à partir du 8 juillet à raison de quatre vols hebdomadaires.

Outre les routes desservant le Japon, la compagnie Vietjet a repris ses vols vers les principales destinations asiatiques, à savoir Bangkok, Singapour, Kuala Lumpur, Bali, New Delhi, Séoul, etc., avec des tarifs avantageux.

Les billets sont disponibles sur son site web www.vietjetair.com, sur l’application mobile de Vietjet Air ou sur sa page Facebook à l'adresse www.facebook.com/vietjetvietnam (section "Réservation").

En particulier, la compagnie continue d'offrir un test rapide Covid-19 gratuit pour tous les passagers choisissant de voler avec Vietjet sur les lignes internationales.

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019. La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA