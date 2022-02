La vice-directrice générale de Vietjet, Ho Ngoc Yen Phuong (2e à partir de la gauche), et Lam Wai Meng Jeffrey, directeur général de la division Aviation commerciale de ST Engineering. Photo: Vietjet

Singapour (VNA) - Dans le cadre de la visite officielle du président Nguyen Xuan Phuc à Singapour du 24 au 26 février, ST Engineering et Vietjet ont signé le 25 février un contrat de maintenance complète des composants aéronautiques à l'heure (MBH™) de Vietjet.

En vertu de ce contrat, ST Engineering fournira à la compagnie aérienne vietnamienne une suite complète de solutions de maintenance de composants couvrant l'approvisionnement en équipements, la réparation, la modernisation, l'entrepôt de matériel pour les postes de maintenance principaux, la surveillance de l'état des composants et les services logistiques pour l'ensemble de la flotte de Vietjet.

Appréciant les services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) sur site de ST Engineering, la vice-directrice générale de Vietjet, Ho Ngoc Yen Phuong, a exprimé sa conviction que ST Engineering serait un partenaire fibale pour aider Vietjet à être plus flexible dans les travaux techniques et de maintenance.

Reconnu dans le monde entier pour ses programmes de maintenance des composants MBH™, ST Engineering prend en charge plus de 900 avions et fournit des solutions de composants intégrés pour plus de 23.500 pièces d'avion uniques. ST Engineering est également le centre de service agréé de plus de 20 équipementiers (OEM) de premier rang. Ses activités commerciales d'aviation fournissent une assistance 24 heures sur 24 et livrent plus de 80.000 composants par an à partir de ses installations MRO de composants situées à Singapour, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville au Vietnam, ainsi qu'à Stockholm, en Suède.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).

En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019. La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA