Vietjet et Carlyle Group signent un protocole d'accord pour un financement d'avions. Photo: Vietjet Air

Hanoï (VNA) - Vietjet et Carlyle Group, groupe financier basé aux États-Unis, ont signé le 11 septembre un accord de financement d'avions d'une valeur de 550 millions de dollars, lors de la visite d’Etat du président américain Joe Biden au Vietnam.



Carlyle Aviation Partners, membre du groupe Carlyle, financera des avions 737 Max sur la commande de 200 appareils entre Vietjet et Boeing.



Selon un représentant de Vietjet, il s’agit d’une commande importante, considérée comme l’un des contrats commerciaux les plus importants, qui contribuera grandement à la balance commerciale entre le Vietnam et les États-Unis.



« Carlyle Aviation Partners est un partenaire stratégique à long terme de Vietjet », a déclaré Robert Korn, co-fondateur et président de Carlyle Aviation Partners. Selon lui, cet accord offrira des opportunités de vol économiques et pratiques aux personnes, contribuera activement au développement de l'aviation et du tourisme et favorisera les investissements entre le Vietnam et la communauté internationale.



A cette occasion, Vietjet et Boeing se sont mis d’accord sur le calendrier de livraison du premier lot de 200 B737 Max commandés par Vietjet. Cette commande, d'un montant de plus de 25 milliards de dollars, sera réalisée en cinq ans, avec une première livraison de 12 avions prévue en 2024.



Le premier lot de 737 Max sera livré à Thai Vietjet, la société filiale fondée par Vietjet. Thai Vietjet, l'une des principales compagnies aériennes en Thaïlande, met en avant la marque et l'image de Vietjet, et rencontre un grand succès auprès des voyageurs de la région.

Photo d'illustration: Vietjet Air

Le transporteur Vietjet est une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, l'efficacité des opérations et la performance, en appliquant les dernières technologies dans toutes ses activités, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés.



Vietjet est membre à part entière de l'International Air Transport Association (IATA - Association du transport aérien international) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé pour la sécurité avec 7 étoiles par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com.



Elle a également été répertoriée par Airfinance Journal comme l'une des 50 meilleures compagnies aériennes au monde en termes d'opérations et de financement sains pendant de nombreuses années consécutives. La compagnie aérienne a également été nommée meilleur transporteur à bas prix par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres-VNA