Le Premier ministre Pham Minh Chinh (deuxième, à droite) assiste à la signature de l'accord de partenariat stratégique entre Vietjet et Airbus. Photo : VNA

Paris (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air du Vietnam et le constructeur aéronautique européen Airbus ont conclu un accord de partenariat stratégique sur la mise en œuvre d'un contrat concernant 119 avions commandés, au service du développement de flotte de gros porteurs et de nombreux autres supports, après la pandémie de Covid-19.

Plus précisément, les deux parties ont convenu de renforcer la formation de l'équipe d'assistance technique de Vietjet et de promouvoir des projets de coopération tels que la construction d'une académie de l'aviation.

L'accord a été signé dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et d’une délégation de haut rang du gouvernement en France.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (droite) rencontre le directeur commercial d'Airbus, Christian Scherer lors de sa visite officielle en France du 3 au 5 novembre. Photo : VNA

Dès ce mois de novembre, Vietjet recevra et exploitera trois avions A330 loués dans le cadre du plan de développement de la flotte de gros-porteurs selon son modèle de compagnie aérienne à bas prix, a indiqué Vietjet dans un communiqué.

« Nous sommes ravis de conclure cet accord avec Vietjet », a déclaré Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus. «C'est un autre exemple justifiant la coopération avec nos clients pour trouver des solutions pour nous adapter à l'impact de la pandémie. Avec sa flotte Airbus moderne et efficace, Vietjet sera bien équipé pour profiter du rebond du transport aérien en Asie, où nous constatons une forte demande ».

Cet accord illustre les relations à long terme et durable des deux parties, qui est désormais portée au partenariat stratégique intégral. Les A330 amélioreront sûrement la fiabilité technique, l'efficacité opérationnelle et l'autonomie de vol de la flotte actuelle pour mieux répondre à la demande de voyage des passagers à l'avenir », a affirmé le directeur exécutif de Vietjet, Dinh Viet Phuong.

L'accord couvre également une variété d'autres aspects tels que la fourniture d'équipements et de services pour les avions, la formation complète en aviation, la consultation et le développement d’un centre de MRO (Maintenance, Repair and Operations) pour Vietjet dans la région, ainsi que d'autres programmes sur l’économie énergétique et le développement durable. -VNA