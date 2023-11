Un avion de Vietjet. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - S'orientant vers un développement vert et durable grâce à un vaste réseau international, Vietjet a enregistré des performances impressionnantes au cours des neuf premiers mois de 2023.



Au troisième trimestre, Vietjet a opéré en toute sécurité 36.000 vols et transporté 6,8 millions de passagers, dont 2,3 millions d’arrivées internationales, soit une hausse de 10% par rapport au troisième trimestre de 2019 avant la pandémie et jusqu'à 127% en glissement annuel.



Au cours des neuf premiers mois de cette année, le Vietnam a accueilli 23,7 millions de passagers internationaux via ses aéroports, soit une hausse de 267% en glissement annuel. En particulier, les compagnies aériennes vietnamiennes ont transporté 11,5 millions de voyageurs, dont 51%, soit 5,9 millions, ont choisi Vietjet, soutenant grandement le tourisme et les investissements internationaux.



La flotte de Vietjet comprend 103 avions, dont 18 exploités par Thai Vietjet et 2 avions neufs en cours de livraison. La compagnie aérienne a signalé un taux d'utilisation moyen des sièges relativement élevé, supérieur à 85% et un taux de fiabilité technique de 99,72%.



Le volume total de marchandises transportées a atteint 20.300 tonnes, soit une croissance de 76% sur un an. Vietjet représentait 23% de la part de marché du fret parmi les compagnies aériennes vietnamiennes.



Les lignes aériennes internationales de Vietjet ont contribué au développement bilatéral du tourisme, du commerce et des investissements, ainsi qu’à la reprise économique.



Au troisième trimestre 2023, la compagnie aérienne a ouvert sept nouvelles lignes internationales, portant le nombre total de lignes à 125 (45 lignes nationales et 80 lignes internationales). Il s'agit de la première compagnie aérienne à proposer des vols reliant le Vietnam aux cinq plus grandes villes d'Australie, à savoir Perth, Adélaïde, Brisbane, Melbourne et Sydney.



Les revenus séparés et consolidés de Vietjet ont estimés à 13.548 milliards de dôngs (environ 551,38 millions de dollars) et 14.235 milliards de dôngs (environ 579,34 millions de dollars) respectivement au troisième trimestre 2023, soit une hausse de 32% et 23% sur un an. Les bénéfices après impôts séparés et consolidés ont atteint respectivement 579 milliards de dôngs et 55 milliards de dôngs, en hausse de 175% et 30% sur un an.



Le transport de passagers internationaux de Vietjet a continué de connaître une croissance rapide, augmentant de 201% sur un an.



Vietjet s'est également concentré sur les revenus auxiliaires et de fret, qui présentaient des marges bénéficiaires relativement élevées. Leurs revenus ont atteint 5.029 milliards de dôngs au total, représentant 40% du total des revenus liés au transport aérien de la compagnie aérienne et ont augmenté de 26% sur un an et de 77% par rapport au troisième trimestre 2019.



Au 30 septembre 2023, l'actif total de Vietjet a atteint plus de 76 500 milliards de dôngs (environ 3,11 milliards de dollars américains). Le ratio d'endettement s'élevait à 1,5 fois tandis que le ratio de liquidité était de 1,4 fois, se situant dans les niveaux sûrs de l'industrie aéronautique.

Vietjet continue de jouer un rôle de premier plan dans le développement de l'économie, du commerce et du tourisme. Il s'agit d'un partenaire stratégique fiable pour des organisations réputées dans le monde entier.



Lors de la visite officielle du président américain au Vietnam, Vietjet a signé un accord avec Boeing sur la livraison de 200 avions 737 MAX d'une valeur de 25 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Elle a également conclu un accord avec le groupe Carlyle pour un financement d'avions d'une valeur de 550 millions de dollars.



Avec une stratégie de développement commercial durable et une croissance remarquable après la pandémie, Vietjet a attiré l'attention de nombreux investisseurs locaux et étrangers. Au troisième trimestre 2023, Vietjet a conclu des accords préliminaires avec trois investisseurs institutionnels basés au Vietnam s'engageant à investir 100 millions de dollars. Ils renforceront la capacité financière de la compagnie aérienne grâce aux capitaux propres pour répondre aux besoins de croissance, d'investissement, d'expansion du réseau et d'expansion de la flotte. Les transactions d'investissement devraient être finalisées au quatrième trimestre 2023.



La compagnie aérienne, dont les opérations et le développement sont stables, a été reclassée de VnBB+ à VnBB+ avec une perspective stable par Saigon Ratings, la première agence de notation de crédit indépendante du Vietnam.



Avec une stratégie visant à développer des ressources humaines de l'aviation répondant aux normes internationales, Vietjet a également investi dans la mise à niveau des infrastructures et le développement d'un pool de formateurs à la Vietjet Aviation Academy (VJAA). En septembre 2023, la VJAA a officiellement signé un accord de coopération et est devenue partenaire de formation de l'Association du transport aérien international (IATA).



La compagnie aérienne a également reçu de nombreuses récompenses internationales et nationales, notamment "Meilleure compagnie aérienne d'Asie pour l'expérience client" par les World Travel Awards, "Top 100 des marques les plus valorisées au Vietnam" et "Top 10 des marques fortes pour le développement durable 2023". Pendant ce temps, le programme de fidélité Vietjet SkyJoy est récompensé comme "The innovative newly-launched product" (Le produit innovant nouvellement lancé) aux Better Choice Awards.



Utilisant une technologie numérique avancée et un écosystème complet de services aéronautiques, Vietjet a constamment introduit des produits nouveaux et innovants, notamment le programme d'assurance Sky Care, la classe Deluxe avec des commodités supérieures et le programme "Volez maintenant - Payez plus tard", offrant une solution financière flexible et pratique.



Tout en continuant à s'engager dans sa mission de réaliser le "rêve de voler" de millions de voyageurs vietnamiens et internationaux, Vietjet s'est engagée à assumer ses responsabilités environnementales et communautaires dans chaque localité où elle opère. En octobre 2023, Vietjet a lancé le programme de collecte de fonds Fly Green avec le message significatif "Chaque billet rouge pour une planète verte". En conséquence, la compagnie aérienne contribue 5 000 dôngs sur chaque billet vendu au fonds pour financer les programmes de protection de l’environnement. -VNA