Hanoi (VNA) - Les vols VJ876 Hô Chi Minh-Ville-Hong Kong et VJ877 Hong Kong-Hô Chi Minh-Ville de Vietjet Air seront annulés après l’annonce par l’autorité de l’aéroport international de Hong Kong de fermer l’aéroport jusqu’à mardi 13 août à 07:00 heures, en raison du grand nombre de manifestants à l’aéroport.

A l’aéroport international de Hong Kong, le 12 août. Tous les vols de la journée au départ et à l’arrivée ont été annulés. Photo: AFP

Un représentant de la compagnie low-cost a annoncé lundi 12 août que les passagers de ces vols bénéficieraient d’un soutien, et que Vietjet Air a envoyé une notification à ses clients dans les aéroports et par le biais de divers canaux de communication, de téléphones mobiles et SMS.

Les passagers sont invités à consulter régulièrement les informations sur les vols sur le site Web www.vietjetair.com. Ils peuvent utiliser le code de la base tarifaire pour rechercher leurs vols et leur heure de départ afin d’ajuster de manière flexible leur horaire de voyage. -VNA