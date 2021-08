Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La Compagnie aérienne par actions Vietjet a fait savoir dans ses états financiers pour le deuxième trimestre et les six premiers mois de 2021 qu’elle a réalisé un bénéficie de 127 milliards de dôngs au premier semestre de 2021.

Vietjet, le plus grand transporteur privé du Vietnam, est un membre à part entière de l'Association internationale du transport aérien. Photo: VNA



Au deuxième trimestre de 2021, les revenus du transport aérien de Vietjet ont atteint 2.973 milliards de dôngs (environ 129,7 millions de dollars), enregistrant une croissance de 51 % en glissement annuel grâce à la forte demande de voyages en avril.

Le transporteur à bas prix vietnamien a également cherché des moyens de développer le secteur du fret malgré l’impact de la quatrième vague de Covid-19 au Vietnam ce trimestre.

Le chiffre d’affaires consolidé de Vietjet s’est élevé à 4 337 milliards de dôngs (environ 189 millions de dollars) au deuxième trimestre.

Le chiffre d’affaires du transport de passagers au premier semestre s’est établi à 5.818 milliards de dôngs (environ 253 millions de dollars), générant un bénéfice après impôts de 13,7 milliards de dôngs (environ 597.500 dollars).

Le chiffre d’affaires consolidé et le bénéfice consolidé après impôts de la compagnie aérienne ont atteint respectivement 8.386 milliards de dôngs (environ 365 millions de dollars) et 127 milliards de dôngs (environ 5,53 millions de dollars) respectivement, qui étaient tous deux supérieurs à ceux de 2020.

Vietjet s’est engagée dans des investissements financiers et des projets visant à élargir son portefeuille d’activités à l’appui du secteur du transport aérien tout en optimisant ses capitaux propres pendant le ralentissement temporaire de l’aviation.

Son chiffre d’affaires dans les activités financières et d’investissement s’est élevé à plus de 1.756 milliards de dôngs (environ 76,5 millions de dollars).

Les actifs totaux de Vietjet ont atteint 44.000 milliards de dôngs (environ 1,9 milliard de dollars) à la fin juin. Son ratio d’endettement est resté à un niveau aussi bas que 0,73 tandis que le ratio de liquidité est resté à 1,5, ce qui a été considéré comme dans la zone de sécurité et représentait une bonne performance dans l’industrie aéronautique.

Vietjet a transporté plus de 4,8 millions de passagers sur 34.000 vols au cours des six premiers mois de l’année. Elle s’est également concentrée sur le raffinement des protocoles d’exploitation et le renforcement de ses opérations de fret, entraînant une croissance de 40% à 45% en glissement annuel avec un total de plus de 37.000 tonnes de fret livrées.

Entre-temps, Vietjet a continué à opérer des vols de rapatriement.

Avec des partenaires stratégiques du groupe Sovico, Vietjet a joué un rôle très actif dans la lutte nationale contre le Covid-19 en faisant un don au Fonds national de vaccins, en accordant des camionnettes d’ambulance aux services de santé locaux, en parrainant du matériel médical aux unités de soins intensifs tout en transportant gratuitement des travailleurs de la santé et du matériel médical et en organisant une cuisine caritative pour fournir des repas aux citoyens touchés par la crise sanitaire.

Poursuivant sa stratégie centrée sur les clients, Vietjet s’efforce d’être innovante et créative pour numériser tous ses services et protocoles d’exploitation, optimiser les coûts par heure de vol et développer son activité afin d’augmenter la productivité et la qualité de service.

Compte tenu du soutien du gouvernement aux compagnies aériennes, du déploiement de la campagne nationale de vaccination et de l’application d’une technologie intégrée pour délivrer des certificats électroniques de vaccination, plusieurs experts en aviation estiment que l’industrie rebondira fortement dans les temps à venir. – VNA