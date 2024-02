Photo: VNA Singapour (VNA) – Le constructeur aéronautique européen Airbus a annoncé le 22 février la signature d’un protocole d'accord avec VietJet Air sur l'achat de 20 gros-porteurs A330neo.

Ce contrat d'achat, évalué à plusieurs milliards de dollars, a été annoncé lors du salon aéronautique de Singapour 2024.

Une fois finalisée, il s'agira de la toute première commande d'un gros-porteur de Vietjet. L'avion sera exploité sur le réseau long-courrier en pleine croissance du transporteur, ainsi que sur des services régionaux à haute capacité. Ils remplaceront la flotte actuelle d’A330-300 loués du transporteur et permettront l’expansion du réseau.

Airbus souhaite travailler avec Vietjet sur la prochaine phase de l'expansion du transporteur, a déclaré Christian Scherer, PDG de la division Avions commerciaux d'Airbus.

L'A330neo permettra à la compagnie aérienne d'atteindre les coûts d'exploitation par siège les plus bas possibles et de continuer à offrir à ses clients le meilleur rapport qualité-prix possible, où qu'ils volent. Il sera également le complément parfait aux A321XLR déjà en commande auprès de la compagnie aérienne, car il déploiera ses ailes vers des destinations plus lointaines a-t-il indiqué.