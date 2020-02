Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air ouvrira trois liaisons directes reliant Da Nang, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville au Vietnam à des villes indiennes de New Delhi et de Mumbai, a déclaré son représentant le 6 février.

En particulier, les lignes Da Nang - New Delhi et Hanoï - Mumbai seront mises en service à partir du 14 mai avec la fréquence respective de cinq vols et trois vols par semaine, tandis que la route Ho Chi Minh Ville - Mumbai proposera quatre vols hebdomadaires à partir du 15 mai.

Le directeur général adjoint de Vietjet Air, Nguyen Thanh Son, a déclaré que ces nouveaux services ouvriront des possibilités de tourisme et de commerce entre les deux pays, facilitant ainsi les vols vers l'Indonésie, Singapour, la Thaïlande et d'autres pays régionaux.

Les billets peuvent être achetés à partir du 6 février sur le site de Vietjet : www.vietjetair.com, sur l'application mobile “Vietjet Air” ou via Facebook sur www. facebook.com/Vietjet en cliquant sur l'onglet “Réservation”. Le paiement peut être facilement effectué avec les cartes Vietjet SkyClub, Visa / MasterCard / AMEX / JCB / KCP / UnionPay; ou avec n'importe quelle autre carte ATM émise par 34 banques vietnamiennes et enregistrée auprès d'Internet Banking.

Avec ces nouvelles lignes aériennes, Vietjet Air deviendra l'opérateur de cinq liaisons directes entre le Vietnam et l'Inde, le plus grand nombre par rapport aux autres transporteurs. –VNA