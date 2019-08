Photo: Vietjet



Hanoï (VNA) - Une bonne nouvelle pour les touristes qui veulent se rendre à l'étranger cet automne. La compagnie aérienne à bas prix Vietjet propose du 6 au 8 août un million de billets au prix à partir de 0 dông (hors taxes et frais).

Pendant les trois jours d'or, les billets promotionnels peuvent être réservés aux heures d'or de 12h00 à 14h00 pour toutes les liaisons desservant les destinations en Asie et les vols intérieurs de la Thaïlande, sur le site web http://www.vietjetair.com, sur l'application mobile de Vietjet Air ou sur le réseau social www.facebook.com/vietjetvietnam. En particulier, les vols reliant le Vietnam et le Japon seront en promotion à tout moment dans les trois jours ouvrables.

Le paiement peut être facilement effectué avec Vietjet SkyClub, les cartes Visa / MasterCard / AMEX / JCB / KCP / Union; ou avec n'importe quelle carte ATM aux guichets automatiques émise par 34 banques vietnamiennes.



Il est facile de posséder un billet super-économie en ce moment. Grâce au vaste réseau de vols de Vietjet, vous pouvez commencer votre voyage international facilement depuis les principales villes du Vietnam (Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang, Phu Quoc, Nha Trang, Hai Phong, etc.).



Fidèle à l'esprit de sécurité, de bonheur, de prix abordable et de ponctualité, Vietjet crée avec fierté des expériences de vol mémorables pour les passagers d'un nouvel avion doté de sièges confortables, d'un choix de neuf délicieux repas chauds servis par des équipages de cabine agréables et conviviaux, des services complémentaires avant, pendant et après les vols.

Vietjet est la première compagnie aérienne vietnamienne à opérer en tant que nouvelle compagnie offrant des tarifs de billets flexibles et économiques ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes de ses clients. Elle fournit non seulement des services de transport, mais utilise également les dernières technologies de commerce électronique pour proposer divers produits et services aux consommateurs.



Vietjet est membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA. Vietjet a été nommée "Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019" et s'est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles en 2018 par le site web d'évaluation de la sécurité et des produits, http://AirlineRatings.com. Cette compagnie aérienne a également été classée par le magazine Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en termes de financement et d’opérations en 2018.



Pour l’heure, Vietjet exploite environ 400 vols quotidiens, transportant plus de 80 millions de passagers, avec 116 liaisons desservant le Vietnam et des destinations internationales telles que Japon, Hong Kong (Chine), Singapour, République de Corée, Taïwan (Chine), Chine, Thaïlande, Myanmar, Malaisie et Cambodge. -VNA