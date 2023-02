Photo :Vietjet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La compagnie compagnie low-cost Vietjet Air vient de lancer un million de billets promotionnels en classe économique au prix de 0 dong et une réduction de 50% en classe affaires pour la ligne reliant le Vietnam et l’Australie.Selon Vietjet, des billets 0 dong sont mis en vente d’ici au 25 octobre tous les lundis, mardis et mercredis, sur le site web www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air. L'heure des vols va du 8 avril au 28 octobre de cette année. D'autre part, les voyageurs peuvent profiter de tarifs gratuits lors de la réservation et du paiement via l'application Vietjet SkyClub.Pendant ce temps, la réduction de 50% en classe affaires SkyBoss/SkyBoss Business s'applique jusqu'au 8 juin, avec divers privilèges tels que l'accès au salon de luxe, aux cabines privées, au bar à cocktails, aux sièges à plat, jusqu'à 20 kilogrammes (kg) de bagages à main et 60 kg en soute, entre autres. Cette promotion est destinée aux vols compris entre le 8 avril et le 8 juin de cette année, sur les liaisons reliant le Vietnam et l'Australie.D'autre part, en devenant membre du programme de fidélité Vietjet SkyJoy, les passagers peuvent recevoir jusqu'à 3.330 SkyPoints lors de l'achat de billets sur l'application SkyJoy ou le site https://skyjoy.vn.De plus, d’ici au 15 mars, les passagers recevront un coupon électronique supplémentaire de 100.000 dongs (4,25 dollars) une fois la réservation et le paiement des billets réalisés.La ligne directe Ho Chi Minh-Ville- Melbourne sera exploitée à partir du 8 avril 2023 avec une fréquence de six vols par semaine tous les mardis, jeudis et samedis. Les vols directs Ho Chi Minh-Ville-Sydney le seront à partir du 12 avril prochain, avec la même fréquence les mercredis, vendredis et dimanches.