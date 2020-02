Lors de la cérémonie de lancement de nouvelles lignes directes de Vietjet Air vers l'Inde. Photo: VNA

New Delhi (VNA) – La compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air vient de lancer de nouvelles lignes directes reliant les principales villes vietnamiennes de Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang avec New Delhi et Mumbai en Inde.

Les lignes Da Nang - New Delhi et Hanoï - Mumbai seront mises en service à partir du 14 mai avec une fréquence hebdomadaire respectivement de cinq et trois vols aller-retour; tandis que la ligne Ho Chi Minh Ville - Mumbai en proposera quatre à partir du 15 mai.

Avec une durée de vol d’un peu plus de quatre heures, ces nouveaux services ouvriront des possibilités de tourisme et de commerce entre les deux pays, facilitant aussi les liaisons vers l'Indonésie, Singapour, la Thaïlande et d'autres pays de la région.

La cérémonie de lancement de ces lignes, tenue le 12 février à New Delhi, a vu la participation de la vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh, en visite officielle en Inde du 11 au 13 février et d’autres.

S'exprimant lors de l'événement, le ministre d'État du ministère de l'Aviation civile de l'Inde, Hardeep Singh Puri, a déclaré que l'Inde devrait devenir le troisième marché mondial de l’aviation dans un avenir proche.

Il s'est déclaré convaincu que les relations économiques entre le Vietnam et l’Inde continueraient de développer dans les temps à venir avec le lancement de ces nouvelles lignes.

Avec celles-ci, Vietjet Air deviendra le premier opérateur de liaisons directes entre le Vietnam et l'Inde, avec cinq lignes, les deux existantes étant Ho Chi Minh Ville - New Delhi et Hanoi - New Delhi.–VNA