Photo: Vietjet Hanoï (VNA) - Vietjet accueille officiellement les passagers sur des vols directs reliant le Vietnam aux plus grandes villes d'Australie - Melbourne, Sydney et Brisbane.

S’exprimant à la cérémonie d'ouverture à Melbourne, le directeur des opérations de Vietjet, Michael Hickey a remercié les passagers, gouvernements des deux pays, villes, aéroports et partenaires australiens pour avoir soutenu Vietjet dans l’ouverture de lignes directes vers Melbourne, Sydney et Brisbane.

Il s'attend à ce que les itinéraires répondent aux demandes de voyages, de tourisme, d'affaires et de visites des personnes proches d'un grand nombre de clients, et se connectent à la région grâce au vaste réseau de vols de Vietjet.

Les vols de Melbourne à Ho Chi Minh-Ville seront effectués les dimanches, mercredis, vendredis avec le gros-porteur moderne A330 et ceux de Ho Chi Minh-Ville à Melbourne, les mardis, jeudis, samedis.

De son côté, la ligne Sydney - Ho Chi Minh-Ville proposera trois vols aller-retour tous les lundi, jeudis, samedis et celle de Ho Chi Minh-Ville à Sydney, tous les mercredis, vendredis et dimanches.

En 2022, Vietjet a transporté 20,5 millions de passagers sur 116.000 vols, soit une augmentation de 20% par rapport à la même période ed 2019. Le total de ses actifs a également augmenté de 30% pour atteindre plus de 67.000 milliards de dôngs (2,85 milliards de dollars). La compagnie aérienne a contribué à hauteur de 4.349 milliards de dôngs d’impôts directs et indirects, de redevances en 2022.

Lancement des vols reliant le Vietnam à l'Australie Photo: Vietjet

Vietjet est un membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.

La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. -VNA