Photo: internet



Hanoï (VNA) – La compagnie aérienne low-cost VietJet Air proposera ses services à l'aérogare T4 de l'aéroport international de Changi (Singapour) à partir du 6 mars prochain.

VietJet Air appliquera ​des technologies automatiques pour les services de check-in/check-out et d’entrée dans l’avion.

D’une superficie de plus de 225.000 m​², la nouvelle aérogare T4, la plus moderne de Singapour jusqu’à présent, a été inaugurée le 31 octobre 2017. Sa capacité d’accueil est de 16 millions de passagers par an. Cette aérogare moderne est inspirée de l'orchidée violette, fleur nationale de Singapour. Elle est équipée de technologies avancées pour répondre à la demande des compagnies aériennes 4 et 5 étoiles.

L’exploitation de l’aérogare T4 permettra à VietJet Air d’améliorer ​la qualité de ses services.

Actuellement, VietJet Air exploite 55 A320 et A321. La compagnie effectue 385 vols chaque jour avec 82 lignes vers de nombreuses destinations à l’intérieure du pays et à l’étranger.

Cette société a transporté plus de 17,11 millions de passagers en 2017. ​Son chiffre d'affaires s'est élevé à 22.577 milliards de dôngs, +41,8% sur un an et dépassant le plan annuel de 4,6%. -VNA