Panorama de la conférence de presse. Photo: Vietnam+



Prague (VNA) - L'Association des jeunes et étudiants vietnamiens en République tchèque a donné le 22 mai une conférence de presse sur le camp d'été pour jeunes et étudiants vietnamiens en Europe, Vietheart Summer Camp 2022.

Placé sous le patronage de l'Association des étudiants vietnamiens, de l'ambassade du Vietnam en République tchèque, de l'Union des associations vietnamiennes en Europe, de l'Association des Vietnamiens en République tchèque.., le camp d'été Vietheart 2022 aura lieu du 18 au 21 août à Prague.

Il s'agira du 8e camp d'été pour les jeunes et étudiants vietnamiens organisé en Europe dans le but de renforcer les liens entre les jeunes et étudiants vietnamiens en Europe. Le camp d'été sera l'occasion pour eux de se rencontrer pour échanger des expériences dans leurs activités dans chaque pays. -VNA