Hanoi (VNA) – La Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) vient de déployer des solutions pour soutenir ses clients touchés par l’épidémie du nouveau coronavirus, mettant en œuvre l’option du gouvernement et l’orientation de la Banque d’Etat du Vietnam.

Dans une salle de transactions de Vietcombank. Photo : VNA

Les bénécificiaires comprennent notamment les entreprises et les particuliers opérant dans les domaines tels que le tourisme, la restauration et l’hôtellerie; les aliments et boissons alcoolisées; les exportations et les importations essentiellement en lien avec le marché chinois (dans les secteurs de l’agriculture, des produits aquatiques, du textile et de l’habillement, du cuir de la chaussure...).Les mesures de soutien, mises en œuvre du 11 février 2020 au 30 avril 2020, comprennent le rééchelonnement des délais de remboursement, l’exonération des intérêts sur arriérés, la réduction des taux d’intérêt sur les prêts existants de 1% par an pour les prêts en dông à court terme, de 1,5% pour les prêts en dông à moyen et long terme, de 0,5% pour les prêts en dollar à court terme, 0,75% pour les prêts en dollar à moyen et long terme.Vietcombank prévoit également d’accorder à de nouveaux prêts avec des taux d’intérêt préférentiels réduits au maximum de 1% pour ceux en dông et 0,5% pour ceux en dollar aux entreprises et particuliers dont les activités relèvent de ces domaines et satisfont à ses conditions de prêts. – VNA