Hanoï (VNA) - La Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) est en tête de la liste des banques vietnamienne aux plus grands profits au premier semestre 2019.

Elle a en effet affiché un bénéfice avant impôt de 11.045 milliards de dôngs (plus de 460 millions de dollars) entre janvier et juin, soit une hausse de 43,1% par rapport à même période de 2018 et représentant 55% de l’objectif fixé pour 2019.

Pour la première fois, une banque vietnamienne a réalisé un bénéfice supérieur à 10.000 milliards de dôngs après les six premiers mois de l'année.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), son président du conseil d'administration, Nghiêm Xuân Thanh, a indiqué que Vietcombank pourrait tout à fait connaître un bénéfice d’un milliard de dollars en 2020.

La Banque commerciale et technologique par actions (Techcombank), avec un bénéfice avant impôt impressionnant de 5.661 milliards de dôngs, se classe au 2e rang. Son chiffre d’affaires a progressé de 19% par rapport à la même période de l’an dernier, pour atteindre 9.100 milliards de dôngs.

La Banque commerciale militaire par actions (MB Bank) occupe la 3e position parmi les banques ayant annoncé leurs rapports financiers. Son bénéfice avant impôt a atteint 4.306 milliards de dôngs, soit 50,5% de l’objectif fixé pour l’année et en hausse de 22,5% en un an.

Figurent également dans cette liste la Banque commerciale par actions A Chau (ACB), avec un bénéfice avant impôt de 3.620 milliards de dôngs ; la Banque commerciale internationale par actions (VIB), 1.820 milliards de dôngs ; et la Banque commerciale par actions Tien Phong (TPBank), 1.620 milliards de dôngs ; la Banque commerciale par actions Sài Gon Thuong Tin (Sacombank), 1.500 milliards de dôngs et LienVietPostbank, 1.117 milliards de dôngs.

Le classement est encore provisoire, car la Banque commerciale par actions d'industrie et de commerce du Vietnam (VietinBank) et la Banque de l'investissement et du développement du Vietnam (BIDV), deux autres grandes banques, n'ont pas encore officiellement annoncé leur situation financière semestrielle de 2019. –VNA