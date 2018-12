Vietcombank est autorisée à appliquer les normes Basel II. (Photo: Vietcombank)

Hanoi, 3 décembre (VNA) - La Banque d'État du Vietnam a autorisé la Banque commerciale du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) à appliquer un ratio minimum de fonds propres conforme aux normes Basel II un an avant l'expiration du délai initialement fixé par la banque d’Etat du Vietnam.

Basel II est la deuxième édition des accords de Basel. Il s'agit de recommandations sur les lois et réglementations bancaires publiées par le Comité de Basel sur le contrôle bancaire. Basel II comprend des exigences minimales de fonds propres, une surveillance prudentielle et une discipline de marché. Il vise à renforcer la concurrence et la transparence dans le système bancaire et à rendre les banques plus résistantes aux évolutions du marché.

Afin de réaliser son objectif de devenir la meilleure banque de gestion des risques, le conseil d’administration de Vietcombank a dirigé depuis 2014 un projet visant à analyser la différence entre les exigences de Basel II et le statut de Vietcombank. Sur cette base, il propose une feuille de route pour la mise en œuvre de Basel II avec 82 initiatives au total pour se conformer aux normes de Basel II d'ici à la fin de 2018 et respecter l'approche avancée de 2019.

Le vaste programme Basel II provoque la participation de plus de 160 personnes du siège et des succursales de la banque. La mise en œuvre de 82 initiatives dans le cadre de la feuille de route a permis à Vietcombank de se conformer aux normes Basel II. Dans le même temps, Vietcombank a globalement rempli les conditions importantes pour l’application de Basel II selon la méthode avancée.

Vietcombank a encore amélioré sa culture de gouvernance et son système de gestion des risques, en adaptant sa stratégie commerciale afin d'assurer un équilibre entre le développement des activités et le contrôle des risques dans le sens d'une diversification des produits, en se concentrant sur le développement de la vente au détail et le développement des activités hors crédit.

Le résultat est une preuve convaincante de l’engagement de Vietcombank de devenir l’une des 100 plus grandes banques d’Asie et l’un des 300 plus grands groupes bancaires au monde.

La Banque d'État du Vietnam (SBV) a également annoncé son accord pour que la Banque internationale du Vietnam (VIB) applique des exigences de fonds propres minimales conformément aux normes Basel II.

Il y a trois ans, la Banque d'État du Vietnam a sélectionné 10 banques commerciales pour mettre à l'essai les normes Basel II et fixer le délai de 2020 pour que les banques se conforment à ces normes. Cela faisait partie du plan de la banque centrale visant à restructurer le système national des établissements de crédit, les carences en matière de gestion des risques demeurant l’une des principales causes de l’augmentation des créances irrécouvrables.

Les banques sélectionnées étaient Vietcombank, Vietinbank et BIDV, ainsi que MB et Sacombank, Techcombank, ACB, VPBank, VIB et Maritime Bank. -VNA