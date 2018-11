Vientiane (VNA) – La Banque commerciale par actions d’industrie et de commerce du Vietnam (VietinBank) a ouvert mercredi 28 novembre une nouvelle succursale dans la capitale laotienne Vientiane, la deuxième succursale qu’elle a ouverte au Laos depuis 2015.

Lors de la cérémonie d’inauguration de la nouvelle succursale de VietinBank dans la capitale laotienne Vientiane, le 28 novembre. Photo : VNA

La cérémonie de lancement a réuni notamment des dirigeants de la Banque du Laos, des représentants de l’ambassade du Vietnam au Laos, du directeur général adjoint de VietinBank et président du conseil des membres, Nguyên Duc Thành, et du directeur général de VietinBank Laos, Lê Quôc Nam.



Lê Quôc Nam a déclaré qu’en tant que deuxième banque vietnamienne au Laos, avec une croissance stable de plus de 20% par an et un ratio de prêts non performants de 0,5%, VietinBank Laos a montré de solides résultats en renforçant le partenariat d’investissement entre le Vietnam et le Laos, contribuant à accélérer la croissance économique et les relations commerciales du Laos.



Selon lui, l’ouverture de la succursale de Vientiane aidera VietinBank à devenir plus autonome dans ses activités, en élargissant son réseau dans la zone économique du Sud de Vientiane. Il s’agit également d’un pas important pour VietinBank Laos et sa succursale à Vientienne afin de renforcer leur capacité à servir la communauté des entreprises et les clients dans cette zone économique clé.



Phutthaxay Sivilay, directeur du Département des banques commerciales de la Banque du Laos, a déclaré que le secteur bancaire jouait un rôle important en tant que vaisseaux sanguins de l’ensemble du système économique.



Par conséquent, le gouvernement laotien et la Banque du Laos se sont concentrés sur des mécanismes de réforme et différents instruments afin de créer des conditions optimales pour les investisseurs souhaitant créer des banques commerciales au Laos, stimulant ainsi la croissance qualitative et quantitative du secteur, a-t-il déclaré, ajoutant qu’actuellement, six banques commerciales vietnamiennes opèrent au Laos.



Il a affirmé que l’ouverture de la succursale de Vientiane de VietinBank Laos contribuera à la croissance du commerce et de l’investissement, se disant persuadé que VietinBank Laos apportera une contribution importante à la croissance socio-économique du pays, offrant aux clients locaux un meilleur accès à des services de haute qualité. -VNA