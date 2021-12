Hanoi (VNA) – Le Parti et l’Etat vietnamiens mettent en œuvre la politique stratégique consistant à investir fortement dans les régions montagneuses et frontalières, à prêter attention aux moyens de subsistance des minorités ethniques locales, et surtout à leurs besoins de vie religieuse légitimes.

Electrification du district de Muong Nhe, province de Diên Biên. Photo : VNA



Cette politique aide non seulement les minorités ethniques à améliorer leur vie matérielle et intellectuelle, mais aussi à avoir une bonne compréhension des choses, à vivre correctement leur foi, à lutter contre la pénétration des hérésies depuis leurs racines.



Une série de politiques et mesures préférentielles de l’admnistration centrale ainsi que de la province de Diên Biên ont été introduites en faveur du district de Muong Nhe qui occupe une position clé et stratégique dans le Nord-Ouest, a fait savoir le président du Comité populaire de la province de Diên Biên, Lê Thành Dô.



Ces derniers temps, presque toutes les ressources à Muong Nhe se sont concentrées sur la tâche de stabiliser la vie de la population. Des infrastructures ont été construites, apportant une contribution importante à la défense et à la sécurité nationales.



En outre, la province s’efforce de résoudre le problème du modèle de subsistance durable pour améliorer la vie matérielle des minorités ethniques à Muong Nhe.

L’une des nombreuses solutions proposées par la province consiste à exploiter les potentiels et les avantages fonciers, à accélérer le développement des modèles bio-économiques basés sur la forêt, notamment à créer des zones de production marchande concentrée attachée à la plantation des arbres à haute valeur économique, dont la macadamia.

Des habitants dans le Tây Nguyên. Photo : VNA

À 1.219 de Diên Biên, le Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre) comprend les provinces de Dak Lak, Dak Nông, Gia Lai, Kon Tum et Lâm Dông avec plus de 5 millions d’habitants issus de diverses ethnies. Une proportion importante de la population locale pratique l’une des religions principales que sont le bouddhisme, le christianisme, le protestantisme et le bouddhisme de Hoa Hao.



Cette vaste région de terres basaltiques joue un rôle stratégique sur le plan de l’économie, de la politique, de la sécurité et de la défense nationale.



Ces dernières années, de nombreuses politiques de développement socio-économique ont été promulguées, aidant à améliorer progressivement la vie des résidents et à améliorer la physionomie de cette région.



Cependant, dans le Tây Nguyên, les problèmes en suspens dans le développement socio-économique, dont la connexion difficile de cette région avec le reste du pays, en particulier avec les centres économiques, n’a pas facilité les efforts d’éradication de la faim et de réduction de la pauvreté.



Les autorités locales s’intéressent toujours et créent des conditions favorables permettant aux habitants d’exercer leur droit à la liberté de croyance et de religion et et de garantir l’égalité entre les religions.



Les activités religieuses ont eu un impact positif sur la vie culturelle et le quotidien des minorités ethniques du Tây Nguyên. Les coutumes et pratiques arriérées sont supprimées et remplacées par un mode de vie civilisé et moderne dans la vie quotidienne, la production et la famille. – VNA