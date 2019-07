Panorama de la vidéoconférence. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une vidéoconférence nationale a été organisée le 22 juillet afin de dresser le bilan de la sécurité de la circulation au premier semestre et de mettre en œuvre le plan du deuxième semestre. La vidéoconférence a été présidée par le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Selon un rapport du Comité national de sécurité de la circulation, de janvier à juin, près de 8.400 accidents de la circulation ont été recensés (-7% sur un an), faisant plus de 3.800 morts (-7,5%) et 6.300 blessés (-9,6%).

Au premier semestre, les forces de police ont traité près de 2 millions infractions au Code de la route. Les amendes se sont élevées à plus de 1.200 milliards de dôngs (plus de 50 millions de dollars). Près de 164.000 permis de conduire ont été retirés.

Pendant la même période, plus de 207.000 voitures et 1,63 million de motos ont été enregistrées. Le pays comptait fin juin plus de 4,17 millions de voitures et 61,3 millions de motos.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a réaffirmé que « la vie humaine prime avant tout », avant de reconnaître les efforts des organes compétents pour réduire les accidents de la circulation.

Indiquant que le nombre de morts et de blessés dus aux accidents de la circulation demeure grand, Nguyen Xuan Phuc a également mentionné les embouteillages, les faiblesses dans la sécurité ferroviaire, fluviale et aérienne.

Le chef du gouvernement a demandé aux organes compétents de réviser les textes juridiques pour des modifications dans le sens d’augmenter les sanctions, de renforcer l’application des technologies de l’information dans la gestion des transports. Il a en outre appelé à améliorer l’efficacité de la communication sur la sécurité de la circulation, notamment auprès des jeunes dans les zones urbaines. Il est par ailleurs important d’accélérer la modernisation des infrastructures, d’encourager les habitants à utiliser les moyens de transport en commun pour réduire la pollution, de renforcer la lutte contre la corruption dans ce secteur. -VNA