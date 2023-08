Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) - Le Comité populaire de la province de Binh Duong a déclaré le 23 août que le nouveau Centre d'innovation Vietnam - Singapour situé à Binh Duong devrait devenir un levier pour connecter et promouvoir le développement rapide et durable.Le modèle du Centre d'innovation Vietnam-Singapour à Binh Duong, proposé par Becamex IDC, jouera un rôle important dans la construction de parcs industriels, le développement scientifique et technologique, la formation des ressources humaines de haute qualité. Sans oublier de renforcer les capacités de recherche et de développement pour soutenir les entreprises dans l'innovation...Selon le secrétaire du Comité du Parti de Binh Duong, Nguyen Van Loi, le projet de création du Centre d'innovation Vietnam - Singapour devrait améliorer qualité des écoles professionnelles, contribuant à faire de Binh Duong une province innovante et intelligente.La «capitale» industrielle de Binh Duong se transforme dans le sens de l'intelligence et de la créativité, ce qui aidera à promouvoir un bon environnement pour attirer les main-d’œuvre de qualité. Le développement économique est équilibré avec l'écosystème du commerce et des services. C'est également un aspect important pour la stratégie de transformation numérique et le développement de l'industrie 4.0 de la province.Binh Duong a fixé l’objectif d'ici 2030 de devenir une localité intelligente, un centre industriel moderne et un leader en matière d'innovation. Les zones urbaines de Binh Duong se développeront de manière durable. Concernant l’écosystème de créativité, Binh Duong a mis en œuvre de nombreuses politiques, dont le programme 826 sur le soutien des petites et moyennes entreprises innovantes dans la province d'ici 2025.De plus, les entreprises et les instituts sont encouragés à créer des conditions favorables pour installer des infrastructures et des services promouvant les startups, ainsi que pour expérimenter de nouvelles technologies. Il s’agit de la Pépinière technologique et Lab 4.0 selon les normes internationales dans l’Université internationale de l’Est, du Centre de production avancée pour aider les entreprises à améliorer leur productivité, du Centre de soutien aux startups de l'Université de Thu Dau Mot, du Centre de startups agricoles de l'Université de l’hydraulique, du Centre commercial mondial dans la nouvelle cité de Binh Duong… - VNA