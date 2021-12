Transformation de crevettes pour exportation du groupe Minh Phu à Ca Mau. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Service commercial de l'ambassade du Vietnam au Brésil, en coopération avec l'Association du commerce de São Paulo, a organisé le 2 décembre un séminaire d’entreprises Vietnam-Brésil 2021, en présentiel et en ligne.

Le séminaire a pour but de créer des opportunités de coopération entre les entreprises des deux pays dans de nombreux domaines, aidant les entreprises et localités vietnamiennes à présenter leurs produits, promouvoir leur commerce sur le marché brésilien.

Mme L'ambassadeur du Vietnam au Brésil Pham Thi Kim Hoa a souligné les points importants de la coopération économique entre les deux pays et a hautement apprécié l'importance du séminaire qui a contribué à promouvoir les relations économiques et à créer de nombreuses opportunités de coopération pour les entreprises des deux pays.

Présents au séminaire, des dirigeants des provinces de Dong Nai, Nghe An, Thai Binh et Tay Ninh ont tous présenté les potentiels et les atouts de leurs localités, soulignant les avantages des provinces dans la coopération avec les entreprises brésiliennes.

Truong Van Cam, vice-président de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, a présenté le potentiel de coopération entre les deux pays dans le domaine du textile et de l'habillement et a proposé de mettre en œuvre des activités de promotion en 2022.

Mme Damaris Eugenia Avila da Costa, présidente du Comité brésilien des affaires d'import-export, a noté les efforts de coopération des entreprises des deux parties et apprécié hautement les résultats obtenus dans les relations commerciales entre les deux pays ces derniers temps, souhaitant voir augmenter le commerce bilatéral.

A cette occasion, le président de la Chambre de commerce et le président du Conseil de commerce de São Paulo, Alfredo Cotait Neto et le chef du Service commercial de l'ambassade du Vietnam au Brésil Ngo Xuan Ty, ont signé un mémorandum de coopération. - VNA