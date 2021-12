Les visiteurs contemplent des photos. Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) - L'Association des juristes du Vietnam a inauguré le 10 décembre, à Hanoï, une exposition de photos ayant pour thème "Juristes vietnamiens avec la mer et les îles de la Patrie" en 2021.

Dans son discours d'ouverture, le président de l'Association des juristes du Vietnam Nguyen Van Quyen a déclaré que son organisation vise toujours à accompagner les organes compétents dans le combat et la protection de la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam.

Photo: qdnd.vn



L'Association des juristes du Vietnam espère qu’à travers cette exposition, le monde juridique et le public comprendront mieux l'intérêt des dirigeants du Parti et de l'État accordé à la mer et aux îles de la Patrie, ainsi que des documents historiques affirmant la souveraineté du Vietnam sur les deux archipels Paracel (Hoang Sa) et Spratly (Truong Sa).

Durant jusqu’au 15 décembre, l'exposition présente environ 90 photos capturant les activités de l’Association des juristes du Vietnam dans la protection de la souveraineté maritime et insulaire du pays en Mer Orientale. -VNA