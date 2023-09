Un des tableaux du roi Ham Nghi vendu aux enchères. Photo: VNA

Paris (VNA) - L'Hôtel Drouot (France) a organisé le 22 septembre la vente d'œuvres d'art de l'Indochine, dont 19 tableaux du roi Ham Nghi proposées par la maison de ventes Lynda Trouvé.

19 tableaux peints par le roi Ham Nghi ont été vendus aux enchères pour un total de 330.000 euros. Un Viêt kiêu anonyme en Allemagne, qui en a achetés deux d'une valeur totale de 64.000 euros, s'est dit très touché d'acheter ces œuvres du roi Ham Nghi.

La vente d'œuvres d'art de l'Indochine, dont 19 tableaux du roi Ham Nghi, organisée à l'Hôtel Drouot. Photo: VNA

Exprimant l'honneur de présenter la collection du roi Ham Nghi lors de cette 13ème vente aux enchères d'œuvres d'art de l'Indochine, la maison de ventes Lynda Trouvé a déclaré qu'il s'agissait de la seule collection de ce roi trouvée en France et que c'était aussi la première fois que l'Hôtel Drouot avait l'honneur d'organiser une vente aux enchères d'une collection comprenant un si grand nombre de ses œuvres, un roi qui fut exilé à Alger, peintre impressionniste et connu comme une figure éminente dans le domaine des arts et des lettres.

Ham Nghi (1871 - 1944), de son vrai nom Nguyên Phuc Ung Lich, fut le 8e empereur de la dynastie des Nguyên mais ne régna qu’un an (1884 - 1885). Après avoir agité le drapeau du soulèvement de Cân Vuong contre l'établissement du protectorat français en Indochine, il fut capturé et exilé par les colonialistes français vers la capitale algérienne d'Alger en 1888. À cette époque, il n'avait que 18 ans.

Au cours de son exil à Alger, l’empereur Ham Nghi trouva le bonheur et la liberté dans la littérature, la photographie et surtout dans la peinture et la sculpture auprès de peintres et de maîtres sculpteurs français de renom tels que Marius Reynaud et Auguste Rodin. C'est pourquoi ses œuvres, peintures ou sculptures sont fortement influencées par l’impressionnisme et le postimpressionnisme européen. Elles représentent essentiellement la nature et des portraits. - VNA