Hanoi (VNA) – Chaque année, le Vietnam produit environ 100.000 tonnes d’oignon rouge. Selon les agronomes, il est nécessaire de valoriser davantage ce produit en organisant des forums, des foires d’exposition et des activités commerciales pour promouvoir son exportation.

Récolte d’oignons rouges dans le district de Vinh Châu, province de Soc Trang. Photo: CVN

Selon le Département de la production végétale du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD), la production d’oignons rouges et de ciboulettes au Vietnam couvre une superficie d’environ 14 000 à 15 000 ha/an, pour une récolte de plus de 216 000 tonnes, dont plus de 100 000 tonnes d’oignons rouges par an.

Actuellement, la province de Soc Trang, située dans le Sud du pays, possède la plus grande zone de culture d’oignons rouges du Vietnam, avec une superficie d’environ 6 500 ha/an. La principale période de récolte des oignons rouges s’étend de décembre de l’année précédente à mars de l’année suivante. Les oignons rouges sont également cultivés dans les provinces de Ninh Thuân et Quang Ngai, dans le Centre du pays, avec une superficie totale d’environ 1000 ha.

Élaborer des marques d’oignons rouges

Les oignons rouges de la province de Soc Trang et d’autres localités du pays sont produits dans le respect des normes de qualité et de sécurité alimentaire. Ils sont associés à un branding et des indications géographiques, ce qui facilite leur promotion et leur consommation à travers de nombreux canaux différents. Cependant, le prix de vente a fortement baissé ces dernières années. Malgré cela, la production destinée à l’exportation reste limitée, car les producteurs manquent d’informations sur le marché.

Selon Trân Trong Khiêm, directeur adjoint du Service de l’agriculture et du développement rural de la province de Soc Trang, l’oignon violet est l’une des plantes spéciales de la province. Il est cultivé dans la ville de Vinh Châu et le district de Trân Dê sur une superficie annuelle totale d’ensemencement d’environ 6.500 ha. Le rendement moyen est de 18 tonnes/ha, pour une production de plus de 90.000 tonnes. L’oignon violet est de haute qualité, en particulier sa capacité à conserver les nutriments pendant une longue période et ses propriétés médicinales bénéfiques pour la santé, ce qui le rend populaire auprès de nombreux consommateurs.

Ces dernières années, les oignons rouges de la province de Soc Trang sont non seulement consommés sur le marché intérieur, mais également exportés vers des pays comme la Chine, l’Inde, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et la Malaisie. Cette activité représente une source importante de revenus pour les cultivateurs et les entreprises de la région.

Promouvoir les échanges commerciaux

Afin d’écouler les oignons rouges made in Vietnam, le gouvernement et les autorités locales ont organisé différents événements de promotion des échanges commerciaux pour ce produit. En particulier, lors du forum ayant pour thème «Connexion commerciale, promotion de la consommation de ciboulettes et d’oignons rouges», tenu le 17 mars à Soc Trang, les entreprises, les coopératives, les cultivateurs et les gestionnaires ont eu l’occasion d’échanger et de s’informer des modes et des solutions permettant de trouver différents débouchés, de valoriser et d’augmenter la compétitivité de ces produits.

Lors du forum, les experts et agronomes ont proposé plusieurs démarches pour aider les cultivateurs à appliquer les avancées techniques pour augmenter la productivité, la qualité et pour réduire les coûts de production. Il est conseillé d’améliorer la capacité de conservation et de transformation des produits en association avec la promotion commerciale et la négociation pour élargir les marchés d’exportation.



Selon Trân Triêu Huy, directeur de la Sarl des oignons rouges Huy Khanh, basée dans la province de Soc Trang, afin de promouvoir les exportations d’oignons, il est nécessaire d’établir le lien entre les cultivateurs qui produisent directement des oignons rouges avec des entreprises pour former des zones de matières premières chaînes à maillons durables. Il faut notamment construire une zone de production concentrée, assurer la traçabilité, respecter les normes et la qualité pour répondre aux exigences du marché.

En 2022, le Vietnam a exporté des oignons, de la ciboulette et de l’ail vers plus de 20 marchés à travers le monde, pour un chiffre d’affaires de 31,2 millions d’USD, soit une augmentation de près de 360% par rapport à l’année précédente. Selon Nguyên Nhu Tiêp, directeur du Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés des produits agricoles du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le potentiel et la part de marché de la consommation de ciboulettes et d’oignons rouges sont encore très importants, car la demande d’oignons ne sert pas seulement à répondre aux besoins alimentaires, mais les oignons et l’ail sont également des ingrédients importants dans la transformation pharmaceutique. – CVN/VNA