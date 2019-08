Huê (VNA) - Les décideurs et experts se sont penchés lors d’une conférence tenue lundi 12 août dans la ville de Huê (Centre) sur la mise en relation pour le développement de 19 provinces du Centre septentrional, du littoral du Centre et des Hauts Plateaux du Centre.

Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Duc Trung s’exprime lors de la conférence, le12 août dans la ville de Huê. Photo: VNA

S’exprimant lors de la conférence, le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Duc Trung, a demandé aux délégués de se concentrer sur l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’investissement public de 2019 sur la base des résultats du premier semestre de 2019, le partage d’expériences dans l’organisation de la mise en œuvre du plan de 2020, la dernière année du plan quinquennal 2016-2020.Il a indiqué que la région du Centre et des Hauts Plateaux du Centre a une superficie de plus de 150.000 km2 et une population de plus de 24 millions d’habitants. Ces dernières années, la région a su exploiter ses potentialités pour accélérer le développement socio-économique et a obtenu des résultats positifs.Le vice-ministre Nguyên Duc Trung a souligné l’importance stratégique de cette immense région sur le plan de l’économie, de la politique, de la sécurité et de la défense nationale et des relations extérieures, évoquant la position stratégique des Hauts Plateaux du Centre dans le Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam, et le Centre avec 1.900 km de côtes.En 2018, 12 provinces sur 14 des provinces du Centre septentrional et du littoral du Centre ont enregistré une croissance de 8,5%, chiffre supérieur à la moyenne nationale ; et 4 provinces sur 5 des Hauts Plateaux du Centre ont connu une progression économique supérieure à la moyenne nationale, a-t-il fait savoir.Au premier semestre de 1019, 14 provinces du Centre septentrional et du littoral du Centre allant de Thanh Hoa à Binh Thuân ont affiché une croissance moyenne de 8,5% et 5 provinces de Dak Lak, Dak Nông, Lâm Dông, Gia Lai et Kon Tum sur les Hauts Plateaux du Centre, de 7,3%. – VNA