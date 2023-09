Le débat thématique 1 porte sur la transformation numérique. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le débat thématique 1 portant sur la transformation numérique s’est déroulé le 15 septembre au Centre national des congrès My Dinh, à Hanoï, dans le cadre de l'actuelle 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires.

Les discussions ont concerné les questions suivantes : perfectionner les institutions et les politiques pour promouvoir le processus de transformation numérique afin de renforcer les opportunités de développement économique durable ; partager les expériences des parlements d'autres pays en matière de travail législatif, de supervision et le rôle des jeunes parlementaires pour promouvoir le processus de transformation numérique dans le contexte de la 4ème révolution industrielle ; partager les progrès réalisés dans la numérisation des activités parlementaires pour le développement durable.

Prenant la parole, lors de la séance d'ouverture, Lord Fakafanua, président du Parlement des Tonga, membre du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l'Union interparlementaire (UIP), a déclaré que depuis l’adoption de la "Déclaration de Hanoï" il y a huit ans, des progrès significatifs ont été réalisés dans la manière dont les parlements soutiennent la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD). Toutefois, les défis demeurent encore. Par conséquent, ce débat thématique examinera les moyens d'exploiter la transformation numérique pour promouvoir la mise en œuvre des ODD.

Lord Fakafanua, président du Parlement des Tonga, membre du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l'Union interparlementaire (UIP). Photo : VNA



Dan Carden, président du Conseil du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP, a souligné que les jeunes étaient actuellement des pionniers dans de nombreux domaines tels que l'industrie, l'économie... avec des contributions dynamiques, flexibles et efficaces. Il est nécessaire d’améliorer la capacité institutionnelle et de créer des opportunités pour les jeunes de s’exprimer, de sensibiliser le grand public à l'utilisation plus efficace des technologies pour résoudre les défis de la société et aider les organes législatifs à prendre les bonnes décisions en faveur du développement.

Estimant qu'il n'existe actuellement pas d'accès universel à Internet dans le monde, Mme Cynthia Lopez Castro, membre du Congrès mexicain et présidente du Forum des femmes parlementaires de l'UIP, a souligné que cela nécessitait une approche intégrale de la gestion de l'espace Internet.

Mme Cynthia Lopez Castro, membre du Congrès mexicain et présidente du Forum des femmes parlementaires de l'UIP. Photo : VNA



Soulignant que la transformation numérique contribue à changer le mode de fonctionnement de l'économie, en augmentant fortement la productivité du travail, en créant de nouveaux moteurs de croissance économique..., Luu Ba Mac de la délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam a estimé que chaque pays, organisation ou individu avait besoin faire des efforts pour se transformer, saisir les opportunités et surmonter les défis, s’ils ne veulent pas être laissés pour compte.

Il a ajouté que la transformation numérique des activités parlementaires n'est pas distincte de la tendance générale de la transformation numérique dans tous les domaines.

Selon Mme Yetunde Bakare, directrice exécutive de l'organisation YIAGA Africa au Nigeria, il faut des solutions pour garantir que la jeune génération ait accès à l'information, et il est nécessaire d'utiliser la technologie numérique pour connecter la jeune génération.

S'exprimant dans une video adressée à la conférence, Walter Cervini, député uruguayen, a déclaré que l'intelligence artificielle se développait rapidement et que cette technologie devrait être activement appliquée dans les activités des parlements pour contribuer à améliorer davantage l'efficacité et l'efficience des activités parlementaires. -VNA