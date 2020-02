Hanoi (VNA) - Une conférence visant à dresser le bilan des 10 ans du programme de valorisation de la pensée du Président Hô Chi Minh à l’étranger a été organisée ce mardi à Hanoi par le ministère des Affaires étrangères.

Vue de la conférence. Photo: VOV

Une centaine d’anciens dirigeants du Parti et de l’État, des représentants des ministères et des secteurs, des diplomates et des experts étaient présents.

Saluant le bilan des 10 dernières années, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam doit continuer de faire rayonner la pensée du Président Hô Chi Minh au sein de la communauté internationale et de la diaspora vietnamienne à l’étranger.

«L’objectif est de valoriser la fierté nationale et d’inviter les Vietnamiens dans et hors du pays à s’unir pour faire du Vietnam un pays prospère et puissant qui marche de pair avec les grandes puissances du monde comme le souhaitait le Président Hô Chi Minh. Il est important aussi de promouvoir le Vietnam, un pays épris de paix avec une histoire glorieuse et une culture identitaire riche et variée. Le Vietnam, qui est un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, est prêt à œuvrer avec les peuples du monde entier dans la lutte pour la juste cause ainsi que pour la paix, la démocratie et la prospérité de l’humanité», a-t-il indiqué.

Les participants ont mené une réflexion sur les mesures à prendre pour promouvoir la pensée du grand dirigeant à l’étranger, et renforcer la compréhension et la coopération entre le Vietnam et les autres pays.

Une statue du Président Hô Chi Minh, conservée par un évêque français, a été remise à l’ambassade du Vietnam en France pour être offerte au musée Hô Chi Minh. Une exposition sur la vie du Président Hô Chi Minh et son œuvre a été organisée à cette occasion. – VNA