Participants au tournoi de golf "Têt Cup 2024" à Sydney. Photo: VNA



Sydney (VNA) - Le Consulat général du Vietnam à Sydney, en Australie, a organisé avec succès le tournoi de golf « Tet Cup 2024 » à Sydney et a collecté 25.000 dollars australiens (16.381 dollars) à cette occasion, en vue d’équiper des écoles au Centre du Vietnam d’ordinateurs.



Le consul général Nguyên Dang Thang a souligné que l’édition 2024 du tournoi était organisée dans l’espoir d'aider des élèves défavorisés au Centre à avoir un accès complet à la matière informatique considérée comme extrêmement importante.



Nguyên Phi Long, président de l'association VNOZ Golf, a déclaré qu'il s'agissait d'une activité destinée aux enfants des localités défavorisées du Vietnam, ajoutant que les Vietnamiens vivant en Australie voulaient toujours apporter des contributions significatives à leur Patrie, en particulier des aides aux enfants.



De son côté, Pham Hung, qui vit actuellement à Sydney, a partagé son désir d’apporter sa part pour aider les enfants des régions reculées du Vietnam, leur permettant de faire des études et d’accéder aux connaissances et aux équipements modernes.



L’année dernière, « Têt Cup » a recueilli plus de 12.000 dollars pour un projet visant à enseigner la langue vietnamienne en Australie. -VNA