Hanoi, 29 novembre (VNA) – Le président du Comité populaire de Hanoi Nguyên Duc Chung a remis 19 documents de coopération aux investisseurs sud-coréens lors du Forums d’affaires Vietnam-République de Corée tenu le 28 novembre en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et du vice-Premier ministre sud-coréen Hong Nam-ki.

Le président du Comité populaire de Hanoi Nguyên Duc Chung a remis des documents de coopération aux investisseurs sud-coréens. Photo : VNA

Le fonds total des investisseurs sud-coréens dans les projets dans la capitale vietnamienne est estimé à 15,135 milliards de dollars, essentiellement dans les domaines du développement des infrastructures urbaines industrielles, le développement de la ville verte et intelligente, de l’agriculture urbaine appliquée de hautes technologies.

S’adressant au forum, le vice-Premier ministre sud-coréen Hong Nam-ki a affirmé que le Vietnam est un partenaire important dans la Nouvelle politique vers le Sud de la République de Corée, avant de souligner que le gouvernement sud-coréen créera des conditions favorables et coordonnera étroitement avec le gouvernement vietnamien dans la promotion des investissements et du commerce dans l’avenir.

Il s’est engagé à créer des conditions propices aux investisseurs sud-coréens dans le déploiement des projets, contribuant au développement économique du Vietnam et de la République de Corée.

Dans le cadre de la visite officielle de la délégation de Hanoi à Séoul, les 27 et 28 novembre, le président du Comité populaire de Hanoi Nguyen Duc Chung et des responsables des secteurs de la capitale ont eu un échange sur l’environnement de l’investissement de Hanoi, ainsi que les potentiels et opportunités destinés aux investisseurs sud-coréens. - VNA