Hanoï (VNA) - Le laboratoire Nanogen de Hô Chi Minh-Ville procédera à des tests cliniques sur des humains à la fin du mois de novembre.



Le vaccin testé sur les singes ayant donné de bons résultats, le laboratoire a demandé au ministère de la Santé l’autorisation d’effectuer des essais cliniques sur les humains. La vaccination devrait être effectuée sur 60 volontaires dans un premier temps et 400 ensuite si le résultat est positif.



Quatre laboratoires vietnamiens travaillent à la mise au point d’un vaccin contre le nouveau coronavirus, à savoir le laboratoire Vabiotech, le Centre de recherche et de production de vaccins et de produits biologiques (POLYVAC), l’Institut des vaccins et des produits biologiques médicaux (IVAC) et le laboratoire Nanogen.-VOV/VNA