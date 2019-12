Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) - Le Centre de vie et d'éducation pour l'environnement et la communauté (Live and Learn), en collaboration avec l’Université d’ingénierie et de technologie de l’Université nationale de Hanoï (VNU-UET) et l'Université de Santé Publique de Hanoï (HUPH), a organisé le 19 décembre à Hanoï le séminaire “Évaluer l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé en utilisant la technologie de télédétection”.

Selon Nguyen Thi Nhat Thanh, directrice du Centre des technologies multidisciplinaires intégrées pour la surveillance sur le terrain (FIMO) de VNU-UET, le séminaire visait à évaluer l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé et l'application des résultats des recherches utilisant la technologie de télédétection pour réduire cet impact.

Selon une étude présentée lors de la conférence, les particules fines en suspension PM10 et PM2.5 augmentent le risque d'hospitalisation quotidienne pour maladies cardiovasculaires chez l'adulte.

Les participants ont discuté des sources d’émissions de gaz, de l'application de la technologie de télédétection dans les temps à venir et de la mise en place de mécanismes permettant aux scientifiques d'étudier une solution globale pour réduire l'impact négatif de la pollution atmosphérique sur la santé publique. –VNA