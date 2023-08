Enregistrement des vols à l'aide de l'application du compte d'identification électronique de niveau 2. Photo : VietnamPlus

Hanoï (VNA) - Le 2 août, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a officiellement mis en œuvre l'utilisation du compte d'identification électronique de niveau 2 (VNeID) pour l'enregistrement des vols intérieurs dans tous les aéroports du pays.



La valeur du compte d'identification électronique de niveau 2 pour les citoyens vietnamiens correspond à une carte d'identité nationale, et pour les étrangers, à un passeport ou à un document de voyage international.



Dans l'immédiat, la procédure de vérification du compte VNeID est mise en œuvre conformément aux instructions de la CAAV dans le document No 2798/CHK-ANHK publié le 1er juin 2023. Les unités concernées devront résoudre les difficultés et problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre afin de faciliter les déplacements des passagers, et de garantir la sécurité et la sûreté.



Pour le long terme, la CAAV a proposé à la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam - ACV) et à l'aéroport international de Van Don d'acquérir du matériel de vérification du compte VNeID ; d'investir dans un système de biométrie et un système d'identification conformément aux normes et instructions de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)… -VNA