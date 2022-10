Représentation artistique à la cérémonie de rentrée scolaire 2022-2023 de l’USTH, le 18 octobre à Hanoï.

Hanoï (VNA) - A partir de cette année scolaire, l'Université des sciences et des technologies de Hanoï (USTH) a décidé d’utiliser le nom d’une illustre scientifique vietnamienne ou française pour nommer chaque promotion. Et "Marie Curie" est le premier nom choisi pour sa 13e promotion (GEN13). C’est ce qu’a annoncé son recteur principal, le Professeur Jean-Marc Lavest, dans le cadre de la cérémonie de rentrée scolaire 2022-2023 de l’USTH, tenue mardi 18 octobre à Hanoï.



Ouvrant la cérémonie, le Pr. Jean-Marc Lavest a exprimé sa joie devant les succès de son école au cours de la dernière année scolaire avec une nette augmentation du nombre d’étudiants. "Parmi les facteurs de notre réussite, celui de l’attractivité de l’USTH est essentiel. 2021 a vu l’arrivée de 695 nouveaux étudiants, une année jugée exceptionnelle. Aujourd’hui, l’USTH accueille en son sein 900 nouveaux entrants sur ses cycles de Bachelor, Master et Doctorat", a-t-il informé.



A cette occasion, le recteur principal de l’USTH a envoyé un message à ses nouveaux étudiants, masters et doctorants : "Vous avez choisi de rejoindre l’Université Vietnam-France (USTH), c’est un choix de qui vous honore mais également qui vous engage car le parcours sera difficile et exigeant. Obtenir un bachelor en trois ans, comme vos collègues français, nécessite un investissement sans faille. Il vous faudra travailler, vous adapter, vous ouvrir à une culture internationale et donner le meilleur de vous-même. Bien sûr, vous ne serez pas seuls : les équipes pédagogiques seront autour de vous, les collègues, l’administration, le rectorat seront à vos côtés pour assurer votre formation et votre réussite".



De son côté, la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, s'est réjouie que 13 ans après sa fondation, l'USTH soit devenue un prestigieux établissement d’enseignement universitaire et post-universitaire dans le domaine des sciences et technologies.



Rappelant que l’Université des sciences et technologies de Hanoï avait été fondée sur la base de la coopération entre le Vietnam et la France, Vo Thi Anh Xuân s’est déclarée convaincue qu’elle développerait ses activités pour devenir un symbole du partenariat entre les deux pays.

"Je souhaite que les étudiants s'efforcent toujours de poursuivre leur passion pour les sciences et technologies, de réaliser leurs rêves et ambitions, de devenir d'excellents citoyens, avec un esprit patriotique, une volonté d'autonomie et une forte aspiration à contribuer à l'édification d'un pays prospère et heureux", a-t-elle exprimé.

Une porte ouverte sur l’international, notamment sur la France

L’USTH est un environnement ouvert, innovant et valorisant où les étudiants peuvent se concentrer sur leurs études tout en profitant de leur vie personnelle.



Elle est également un symbole de la coopération éducative franco-vietnamienne. L’anglais y est la langue officielle d’enseignement dans un environnement plurilingue et multiculturel.

Disposant de nombreux atouts de par la qualité de son corps professoral, ses doubles diplômes, son cursus en langue anglaise et son ouverture internationale, cette université vietnamo-française représente nouvel horizon pour les jeunes, contribuant à la transition vers la 4e révolution industrielle au Vietnam.



Ainsi, l'ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery, a affirmé que le succès de l'USTH était une démonstration claire de l'étroite relation de coopération entre le Vietnam et la France dans le domaine des sciences et technologies. D'après lui, l'USTH fait converger de nombreux facteurs favorables pour se renforcer à l'avenir.



Pour remercier les responsables vietnamiens et français, le Pr. Jean-Marc Lavest a souligné : "Les recherches menées au sein de l’USTH, notre volonté de structuration et de partenariat ainsi que nos performances en termes de publications sont autant de facteurs qui nous identifient parmi les meilleures universités et qui apportent l’indispensable crédit à notre mission définie dans l’accord intergouvernemental conclu entre les deux pays : servir la croissance et le développement du Vietnam en prônant l’excellence par la recherche en sciences et technologies".

A cette occasion, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a remis 20 cadeaux aux meilleurs étudiants de l’université. - CVN/VNA