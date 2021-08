Affiche du concours. Photo : ABU /CVN

Hanoï (VNA) - L’Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (Asia-Pacific Broadcasting Union - ABU), en partenariat avec l’Organisation des Nations unis pour la science, l’éducation et la culture (UNESCO), a récemment lancé le concours "Ensemble pour la paix" (Together for Peace - T4P Media Awards). Il s'agit d'une excellente initiative qui se concentre sur les personnes, la planète et la paix.

Le concours "Together for Peace" vise à promouvoir le rôle crucial du journalisme dans l’édification d’un monde pacifique. La paix n'est pas seulement l'absence de conflits et de guerres, mais la recherche de sociétés équitables et justes qui entretiennent des relations respectueuses et durables avec l'environnement.

Les prix récompenseront les contenus innovants et créatifs de radio-télévision et des médias numériques, qui informent et éduquent le public sur les meilleures pratiques de construction d'un monde de paix, dans trois domaines critiques qui sont de plus en plus urgents pour atteindre les Objectifs de développement durable et "reconstruire en mieux" après la pandémie de COVID-19.



Ce concours est destiné aux œuvres des secteurs de la radio, de la télévision et des médias en ligne. Chaque organisme peut envoyer une œuvre pour chaque catégorie, soit un total de trois œuvres.



Pour toutes les catégories, le Secrétariat de l'ABU présélectionnera toutes les candidatures pour s'assurer qu'elles remplissent toutes les critères d'éligibilité.



Le jury est composé d'au moins sept experts, nommés par le Secrétariat de l'ABU, en tenant compte des expériences, de l'équilibre entre les sexes, et autres considérations pertinentes. Dans chaque catégorie, un premier et un deuxième prix seront décernés.



Toutes les œuvres doivent avoir été diffusées entre le 5 août 2019 et le 5 août 2021. La date-butoir d’envoi des œuvres a été prolongée au 5 septembre 2021.- CVN/VNA