Paris (VNA) - La 16e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel se déroule en ligne du 13 au 18 décembre. Punchi Nilame Meegaswatte, secrétaire général de la Commission nationale du Sri Lanka pour l’UNESCO, préside ce rassemblement annuel depuis le siège de l’Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) à Paris. C'est aussi la deuxième fois que la réunion du Comité intergouvernemental se tient sous forme de visioconférence en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19.

Malgré la mise en ligne, cette rencontre annuelle réunit des centaines de participants - représentants d’États parties, d’organisations non gouvernementales, d’institutions culturelles et d’autres parties prenantes - venus du monde entier. Du côté vietnamien, l'ambassadrice, cheffe de la délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO, Lê Thi Hông Vân, était présente à la réunion à Paris. Des représentants des ministères vietnamiens des Affaires étrangères, de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que les autorités de la province d'Yên Bai ont assisté aux séances depuis Hanoï et Yên Bai.Durant les séances ce travail, le Comité évaluera les candidatures soumises par les États partis pour inscription sur les listes de la Convention de 48 éléments pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, 6 éléments pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, 5 propositions au Registre de bonnes pratiques de sauvegarde ainsi que 3 demandes d’assistance internationale supérieures à US$100,000 déposées par Djibouti, Mongolie et Timor-Leste. En particulier, le dossier de l'art Xoè Thai de la province d'Yên Bai du Vietnam est également soumis pour reconnaissance en tant que patrimoine culturel immatériel représentatif de l'humanité.

Photo : VNA



La Convention de 2003 sur la protection du patrimoine culturel immatériel est un élément important des activités de l'UNESCO. Elle attire de plus en plus l'attention et le soutien de nombreux pays à travers le monde. À ce jour, plus de 90 pays ont adhéré à ladite Convention et beaucoup sont en étude pour la ratification. Le Vietnam est l'un des 30 premiers pays à adhérer à la Convention et a été élu au Comité intergouvernemental depuis 2006. L'UNESCO a fait remarquer que le Vietnam est l'un des pays ayant des politiques et activités efficaces à cet égard comme la formulation et l’application des lois et politiques sur la protection du patrimoine culturel ; le déploiement du Programme National sur la Conservation du Patrimoine Culturel Immatériel ; les efforts dans la préservation et la promotion des arts folkloriques, des métiers artisanaux, des coutumes et pratiques de croyance traditionnels...-VNA