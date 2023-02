Binh Duong (VNA) - La SARL Rheem Vietnam vient de mettre en service son usine de chauffe-eaux, de capteurs solaires et d'accessoires à Thu Dau Mot, province de Binh Duong (Sud), à l'occasion du 10e anniversaire de son établissement au Vietnam. Il s’agit de sa 3e usine au Vietnam.

Dans l'usine de la SARL Rheem Vietnam à Binh Duong. Photo: NLD

D'une superficie de 61.000 m², cette usine a nécessité un investissement de 46 millions de dollars.

Sa production prévisionnelle annuelle est de 348.000 chauffe-eaux, 480.000 capteurs solaires et 100.000 accessoires. 99% de ses produits seront destinés à l’exportation.



Rheem Vietnam est une entreprise à capital 100% australien.



En 2022, les investissements étrangers à Binh Duong ont atteint plus de 3,1 milliards de dollars provenant pour l’essentiel du Danemark, des Pays-Bas, de Singapour, de la République de Corée, du Japon, de la Chine..., ce qui en fait l’une des localités les plus attractives pour les investisseurs étrangers au Vietnam. -CPV/VNA