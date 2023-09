Emballage de la statue pour la remise au Vietnam. Photo: journal "Tin Tuc"



Londres (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyên Hoang Long, a assisté, le 13 septembre à Londres (heure locale), à une cérémonie pour recevoir une statue en bronze du VIIe siècle représentant la déesse à quatre bras Durga, de la famille du trafiquant anglais d'antiquités Douglas Latchford.



La statue en bronze du VIIe siècle représentant la déesse à quatre bras Durga . Photo: justice.gov

La statue, qui fait environ 2 m de long et pèse environ 250 kg, reconnue comme patrimoine mondial par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), avait été volée en 2008 au sanctuaire de My Son, dans la province de Quang Nam (Centre).



La remise de la statue au Vietnam est le résultat d'une longue enquête menée par « Homeland Security Investigations » des États-Unis (HSI) contre Douglas Latchford dans ses efforts pour lutter contre le trafic illégal d'antiquités, ainsi que d'une coopération active entre HSI et la police de Londres pour restituer les objets volés aux pays concernés.



Lors de la cérémonie, l'ambassadeur Nguyên Hoang Long a exprimé son émotion à un moment très spécial où un précieux trésor national était restitué au Vietnam. Au nom du gouvernement vietnamien, l'ambassadeur Nguyên Hoang Long a remercié HSI et la police de Londres pour leur coordination efficace afin que la cérémonie de réception puisse se dérouler sans problème dans les plus brefs délais.

L'ambassadeur Nguyen Hoang Long signe un document pour recevoir la statue. Photo: journal "Tin Tuc"



Le retour de la statue a eu lieu dans un contexte très particulier, alors que le Vietnam et le Royaume-Uni venaient de célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (11 septembre) et que le Vietnam et les États-Unis venaient d’élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral (10 septembre), lors de la récente visite du président américain Joe Biden au Vietnam. -VNA