Hanoi (VNA) – Les projets de start-ups vietnamiennes suivant la tendance Metaverse sont régulièrement apparus et ont attiré des flux de capitaux d’investissement du marché international.

VerseHub est l'une des nombreuses startups vietnamiennes poursuivant la tendance du développement de l'univers virtuel (Metaverse). Photo: Vietnamnet



Selon Yahoo News, VerseHub, une start-up technologique vietnamienne, vient de recevoir un investissement d'un million de dollars par un groupe d’investisseurs providentiels. Il s’agit d’une startup qui développe des produits technologiques suivant la tendance de l’univers virtuel Metaverse.



Depuis que le réseau social Facebook a changé son nom en Meta et a confirmé qu’il poursuivrait le développement d’un monde virtuel, les projets Metaverse sont devenus le courant dominant sur le marché de la technologie. C’est aussi la raison pour laquelle les startups Metaverse apparaissent constamment et attirent d’énormes flux de capitaux d’investisseurs internationaux.



Yahoo News montre que l’investissement dans la startup vietnamienne VerseHub a été effectué par un groupe d’investisseurs anonymes, dirigé par GameFi. La justification de leur investissement a été donnée par les fondateurs de VerseHub qui avaient une expérience pratique dans la création de produits Metaverse, avant même que la tendance ne se propage.

Canh Ho, co-fondateur et CTO de VerseHub, a déclaré qu’il souhaitait initialement créer une entreprise au Royaume-Uni pour faciliter le travail. Cependant, sa startup va bientôt revenir au pays pour contribuer à y répandre l’esprit d’entreprise.



Avant de recevoir des capitaux du groupe d’investisseurs dirigé par Gamefi, VerseHub incubait le projet depuis 6 mois et avait décliné de nombreuses invitations à coopérer, a déclaré le fondateur.



Selon Canh Ho, les fondateurs de VerseHub voulaient créer un produit durable au lieu de rechercher des profits à court terme. L’équipe de recherche a donc mis en œuvre tranquillement et depuis longtemps son projet, avant d’appeler à des capitaux d’investissement.



Avant VerseHub, une autre startup de Metaverse "Make in Vietnam", Meta Spatial, avait levé avec succès des capitaux auprès de nombreux fonds d’investissement, dont Animoca Brands - le fonds d’investissement clé du premier tour d’Axie Infinity. – CPV/VNA