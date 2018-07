Cérémonie de signature du contrat entre le directeur général de Lilama Le Van Tuan (droite) et le représentant de Thyssenkrupp Industrial Solution AG. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La Compagnie par actions d'installation des machines du Vietnam Lilama vient de signer un contrat de fabrication et d’installation de structures en acier pour un projet d'usine d'engrais A/U au Brunei.



L’usine d’engrais dont le maître d’ouvrage est Thyssenkrupp Industrial Solution AG (tkIS-Allemagne), couvre 23 ha dans la zone industrielle Sungai Liang Industrial Park (SPARK) du Brunei, à 100 km de la capitale Bandar Seri Begawan.

Aux termes de ce contrat, Lilama effectuera la fabrication et l’installation des équipements mécaniques qui représente environ 80% du travail mécanique du projet et pourrait augmenter dans la mise en œuvre. Le projet sera réalisé à partir du décembre 2018 jusqu’en octobre 2020.

Selon le directeur général de Lilama Le Van Tuan, ce projet a des exigences strictes en matière de qualité, de marche de l'exécution des travaux et notamment de sécurité dans la construction.



L’usine d’engrais A/U Brunei est le premier projet que Lilama réalise à l'étranger, avec la fourniture de matériaux, de main-d'œuvre et de machines de construction. Ce projet ouvrira de nombreuses opportunités de coopération avec les partenaires étrangers et créera ainsi plus d’emplois dans l’avenir pour Lilama. -VNA